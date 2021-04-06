https://ria.ru/20210406/pokhmele-1604377729.html

Врач назвал единственный способ избежать похмелья

Врач назвал единственный способ избежать похмелья

Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T02:46

2021-04-06T02:46

2021-04-06T02:46

алексей буеверов

коньяк

водка

здоровье

алкоголь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52512ecf0325c87536ea7432c4a9f118.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмельяПо его словам, к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.

https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей буеверов, коньяк, водка, здоровье, алкоголь, общество