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Врач назвал единственный способ избежать похмелья
Врач назвал единственный способ избежать похмелья
Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T02:46
2021-04-06T02:46
2021-04-06T02:46
алексей буеверов
коньяк
водка
здоровье
алкоголь
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмельяПо его словам, к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.
https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html
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алексей буеверов, коньяк, водка, здоровье, алкоголь, общество