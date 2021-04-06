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Врач назвал единственный способ избежать похмелья
Врач назвал единственный способ избежать похмелья
Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T02:46
2021-04-06T02:46
алексей буеверов
коньяк
водка
здоровье
алкоголь
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмельяПо его словам, к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.
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алексей буеверов, коньяк, водка, здоровье, алкоголь, общество

Врач назвал единственный способ избежать похмелья

02:46 06.04.2021
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья
"Избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу. Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов", — сказал Буеров.
По его словам, к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.
Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.
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Алексей БуеверовКоньякВодкаЗдоровьеАлкогольОбщество
 
 
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