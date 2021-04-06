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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210406/poezd-1604310885.html
"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро
"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро
“Раз в месяц, в полночь на кольцевой линии метро появляется поезд-призрак - в нем души погибших заключенных. Войдешь в него - исчезнешь навсегда!”. Как могла появиться эта фантастическая “страшилка”? Есть ли в метро состав, действительно похожий на “призрак”? И правда ли, что метрополитен создавался руками заключенных?
2021-04-06T12:00
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какая-то мистика
подкаст
общество
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"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро
“Раз в месяц, в полночь на кольцевой линии метро появляется поезд-призрак - в нем души погибших заключенных. Войдешь в него - исчезнешь навсегда!”. Как могла появиться эта фантастическая “страшилка”? Есть ли в метро состав, действительно похожий на “призрак”? И правда ли, что метрополитен создавался руками заключенных?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро
“Раз в месяц, в полночь на кольцевой линии метро появляется поезд-призрак - в нем души погибших заключенных. Войдешь в него - исчезнешь навсегда!”. Как могла появиться эта фантастическая “страшилка”? Есть ли в метро состав, действительно похожий на “призрак”? И правда ли, что метрополитен создавался руками заключенных?
audio/mpeg
О поезде в метро, в который действительно невозможно попасть внутрь, рассказывает экскурсовод проекта “Экскурсии в метро” Андрей Антосяк. А историк метро, блогер и фотограф Александр Попов объясняет, как возникло представление, что “первую очередь метро строили тысячи заключенных, которым там погибли”.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, общество

"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро

12:00 06.04.2021
 
Какая-то мистика
"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Раз в месяц, в полночь на кольцевой линии метро появляется поезд-призрак - в нем души погибших заключенных. Войдешь в него - исчезнешь навсегда!”. Как могла появиться эта фантастическая “страшилка”? Есть ли в метро состав, действительно похожий на “призрак”? И правда ли, что метрополитен создавался руками заключенных?
О поезде в метро, в который действительно невозможно попасть внутрь, рассказывает экскурсовод проекта “Экскурсии в метро” Андрей Антосяк. А историк метро, блогер и фотограф Александр Попов объясняет, как возникло представление, что “первую очередь метро строили тысячи заключенных, которым там погибли”.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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