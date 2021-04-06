https://ria.ru/20210406/podrostok-1727109806.html
В ЛНР заявили о гибели подростка при срабатывании взрывного устройства
В ЛНР заявили о гибели подростка при срабатывании взрывного устройства
Подросток 2004 года рождения погиб на западной окраине города Славяносербска от травм, полученных при взрыве неизвестного устройства, заявил официальный... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:53
2021-04-06T22:53
2021-04-06T23:25
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Подросток 2004 года рождения погиб на западной окраине города Славяносербска от травм, полученных при взрыве неизвестного устройства, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Еще один несовершеннолетний получил осколочные ранения, добавил он.По предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное во время активных боевых действий.В Народной милиции также сообщили о двух обстрелах территории республики во вторник со стороны украинских вооруженных сил.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Кроме того, предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.Контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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”Это был просто обрубок” – родственница о гибели ребенка при обстреле на Донбассе
Ребенок погиб, ранение получила женщина после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством в селе Александровское Донецкой области. В Кремле гибель ребенка назвали трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации и считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных республик.
2021-04-06T22:53
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире