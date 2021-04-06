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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210406/perelety-1604300969.html
Эксперты выяснили, какие рейсы из России пользуются наибольшим спросом
Эксперты выяснили, какие рейсы из России пользуются наибольшим спросом
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:27
2021-04-06T10:27
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
дубай
туризм
туту.ру
анталья (провинция)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года, сообщает Туту.ру. Учитывались билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта. Аналитики отмечают, что спрос на поездки за границу по-прежнему сдержанный, и доля зарубежных направлений не превышает пяти-шести процентов. Чаще всего путешественники из России сейчас летают в страны СНГ и в Турцию. Средний чек составляет 17 806 рублей за билет в одну сторону.Больше всего перелетов за рубеж в марте 2021 года, по данным продаж, совершалось из Москвы в Ереван, Ош и Стамбул. Также в десятку вошли Кишинев, Баку, Бишкек, Ташкент, Анталья, Минск и Дубай.По всем популярным зарубежным направлениям аналитики фиксируют существенное увеличение среднего чека. Наименьшая динамика наблюдается на маршруте Москва — Анталья, где перелет подорожал на 13 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 и 2020 годов), с 8 467 до 9 529 рублей (в одну сторону). Цена на авиабилеты Москва — Стамбул увеличилась на 28 процентов, с 9 201 до 11 759 рублей.Аналитики отмечают, что доля прямых перелетов существенно сократилась. Например, если в марте в 99 процентах случаев россияне добирались из Москвы Дубай напрямую, то в прошлом месяце доля таких авиапассажиров составила лишь 37 процентов.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
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анталья (провинция)
ош
ташкент
бишкек
минск
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, дубай, туризм, туту.ру, анталья (провинция), новости - туризм, ош, снг, ташкент, бишкек, минск, кишинев, ереван, стамбул, баку

Эксперты выяснили, какие рейсы из России пользуются наибольшим спросом

10:27 06.04.2021
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года, сообщает Туту.ру.
Учитывались билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта. Аналитики отмечают, что спрос на поездки за границу по-прежнему сдержанный, и доля зарубежных направлений не превышает пяти-шести процентов. Чаще всего путешественники из России сейчас летают в страны СНГ и в Турцию. Средний чек составляет 17 806 рублей за билет в одну сторону.
Больше всего перелетов за рубеж в марте 2021 года, по данным продаж, совершалось из Москвы в Ереван, Ош и Стамбул. Также в десятку вошли Кишинев, Баку, Бишкек, Ташкент, Анталья, Минск и Дубай.
По всем популярным зарубежным направлениям аналитики фиксируют существенное увеличение среднего чека. Наименьшая динамика наблюдается на маршруте Москва — Анталья, где перелет подорожал на 13 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 и 2020 годов), с 8 467 до 9 529 рублей (в одну сторону). Цена на авиабилеты Москва — Стамбул увеличилась на 28 процентов, с 9 201 до 11 759 рублей.
Аналитики отмечают, что доля прямых перелетов существенно сократилась. Например, если в марте в 99 процентах случаев россияне добирались из Москвы Дубай напрямую, то в прошлом месяце доля таких авиапассажиров составила лишь 37 процентов.
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Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьДубайТуризмТуту.руАнталья (провинция)Новости - ТуризмОшСНГТашкентБишкекМинскКишиневЕреванСтамбулБаку
 
 
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