https://ria.ru/20210406/perelety-1604300969.html

Эксперты выяснили, какие рейсы из России пользуются наибольшим спросом

Эксперты выяснили, какие рейсы из России пользуются наибольшим спросом

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:27

2021-04-06T10:27

2021-04-06T10:27

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

куда поехать

дубай

туризм

туту.ру

анталья (провинция)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года, сообщает Туту.ру. Учитывались билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта. Аналитики отмечают, что спрос на поездки за границу по-прежнему сдержанный, и доля зарубежных направлений не превышает пяти-шести процентов. Чаще всего путешественники из России сейчас летают в страны СНГ и в Турцию. Средний чек составляет 17 806 рублей за билет в одну сторону.Больше всего перелетов за рубеж в марте 2021 года, по данным продаж, совершалось из Москвы в Ереван, Ош и Стамбул. Также в десятку вошли Кишинев, Баку, Бишкек, Ташкент, Анталья, Минск и Дубай.По всем популярным зарубежным направлениям аналитики фиксируют существенное увеличение среднего чека. Наименьшая динамика наблюдается на маршруте Москва — Анталья, где перелет подорожал на 13 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 и 2020 годов), с 8 467 до 9 529 рублей (в одну сторону). Цена на авиабилеты Москва — Стамбул увеличилась на 28 процентов, с 9 201 до 11 759 рублей.Аналитики отмечают, что доля прямых перелетов существенно сократилась. Например, если в марте в 99 процентах случаев россияне добирались из Москвы Дубай напрямую, то в прошлом месяце доля таких авиапассажиров составила лишь 37 процентов.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

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бишкек

минск

кишинев

ереван

стамбул

баку

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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