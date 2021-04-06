https://ria.ru/20210406/peregovory-1604387095.html

Вице-премьер Украины Резников заявил об отказе делегации ехать в Минск

Вице-премьер Украины Резников заявил об отказе делегации ехать в Минск

Украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате, заявил вице-премьер... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:02

2021-04-06T09:02

2021-04-06T10:51

алексей резников

леонид кравчук

дмитрий песков

швеция

минск

киев

в мире

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV.По словам Резникова, это объясняется не тем, что в Минске проходят протесты, а тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием России и у Киева "нет доверия к этой территории".Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи. При этом глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.Кроме того, на прошлой неделе он выступил с резким заявлением, назвав Белоруссию холуем России, а Украину — врагом, а также потребовал исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову.В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. В конце прошлой недели при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок и пострадала женщина. А всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.На прошлой неделе украинские власти снова обвинили Москву в подготовке к военному конфликту. В российском МИД это назвали очередным вымыслом Киева, подчеркнув, что Москва не заинтересована в противостоянии с Украиной, тем более военном, и рассчитывает, что и Украина не станет провоцировать конфликт.

https://ria.ru/20210405/ukraina-1604373674.html

https://ria.ru/20210405/soglasheniya-1604331816.html

швеция

минск

киев

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алексей резников, леонид кравчук, дмитрий песков, швеция, минск, киев, в мире