https://ria.ru/20210406/peregovory-1604387095.html
Вице-премьер Украины Резников заявил об отказе делегации ехать в Минск
Вице-премьер Украины Резников заявил об отказе делегации ехать в Минск
Украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате, заявил вице-премьер... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:02
2021-04-06T09:02
2021-04-06T10:51
алексей резников
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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV.По словам Резникова, это объясняется не тем, что в Минске проходят протесты, а тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием России и у Киева "нет доверия к этой территории".Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи. При этом глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.Кроме того, на прошлой неделе он выступил с резким заявлением, назвав Белоруссию холуем России, а Украину — врагом, а также потребовал исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову.В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. В конце прошлой недели при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок и пострадала женщина. А всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.На прошлой неделе украинские власти снова обвинили Москву в подготовке к военному конфликту. В российском МИД это назвали очередным вымыслом Киева, подчеркнув, что Москва не заинтересована в противостоянии с Украиной, тем более военном, и рассчитывает, что и Украина не станет провоцировать конфликт.
https://ria.ru/20210405/ukraina-1604373674.html
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алексей резников, леонид кравчук, дмитрий песков, швеция, минск, киев, в мире
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости.
Украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате, заявил вице-премьер Украины
, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников
в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV
.
"Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город", — сказал он.
По словам Резникова, это объясняется не тем, что в Минске проходят протесты, а тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием России и у Киева "нет доверия к этой территории".
Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи. При этом глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук
ранее уже заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию
, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
Кроме того, на прошлой неделе он выступил с резким заявлением, назвав Белоруссию холуем России, а Украину — врагом, а также потребовал исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову.
В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. В конце прошлой недели при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок и пострадала женщина. А всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН
, погибли около 13 тысяч человек.
На прошлой неделе украинские власти снова обвинили Москву в подготовке к военному конфликту. В российском МИД это назвали очередным вымыслом Киева, подчеркнув, что Москва не заинтересована в противостоянии с Украиной, тем более военном, и рассчитывает, что и Украина не станет провоцировать конфликт.