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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:08
2021-04-06T13:44
госдума рф
севастополь
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию с 2022 года. По их словам, ее отмена крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей, отмечается в пояснительной записке. Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения вернуть эту опцию для граждан с низкими зарплатами — законопроекты вносили представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", но правительство не поддержало их, так как это требует дополнительных расходов за счет бюджета. В результате решение так и не приняли.В декабре на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что возвращение индексации возможно при достаточной обеспеченности бюджета и что правительство думает над тем, как это осуществить. В январе он дал кабинету министров соответствующее поручение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину уже доложили о нескольких вариантах, работа над ними продолжается.
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госдума рф, севастополь, общество

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

11:08 06.04.2021 (обновлено: 13:44 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию с 2022 года. По их словам, ее отмена крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.
В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей, отмечается в пояснительной записке.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения вернуть эту опцию для граждан с низкими зарплатами — законопроекты вносили представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", но правительство не поддержало их, так как это требует дополнительных расходов за счет бюджета. В результате решение так и не приняли.
В декабре на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что возвращение индексации возможно при достаточной обеспеченности бюджета и что правительство думает над тем, как это осуществить. В январе он дал кабинету министров соответствующее поручение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину уже доложили о нескольких вариантах, работа над ними продолжается.
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Госдума РФСевастопольОбщество
 
 
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