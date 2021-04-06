В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
11:08 06.04.2021 (обновлено: 13:44 06.04.2021)
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию с 2022 года. По их словам, ее отмена крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.
В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей, отмечается в пояснительной записке.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения вернуть эту опцию для граждан с низкими зарплатами — законопроекты вносили представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", но правительство не поддержало их, так как это требует дополнительных расходов за счет бюджета. В результате решение так и не приняли.
В декабре на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что возвращение индексации возможно при достаточной обеспеченности бюджета и что правительство думает над тем, как это осуществить. В январе он дал кабинету министров соответствующее поручение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину уже доложили о нескольких вариантах, работа над ними продолжается.
27 марта, 01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия