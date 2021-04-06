https://ria.ru/20210406/pavodki-1604384120.html

Краснов поручил проверить готовность регионов к паводкам

Краснов поручил проверить готовность регионов к паводкам

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах выполняется законодательство по предотвращению возникновения ЧС во время весенних паводков,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:08

2021-04-06T08:08

2021-04-06T08:22

поволжье

игорь краснов

дальний восток

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах выполняется законодательство по предотвращению возникновения ЧС во время весенних паводков, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отмечают, что с учетом прошедших зимой обильных снегопадов и промерзанием почвы паводковая обстановка осложнилась в большинстве регионов России. Прежде всего, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье. В зону возможного подтопления попадает множество населенных пунктов.В Генпрокуратуре пояснили, что особое внимание прокуроры будут обращать на вопросы прогнозирования наводнений, готовности систем оповещения и информирования людей о чрезвычайных ситуациях, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.В обязательном порядке будет оцениваться деятельность федеральных и региональных органов контроля, уполномоченных на проведение проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20210331/putin-1603648729.html

поволжье

дальний восток

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поволжье, игорь краснов, дальний восток, генеральная прокуратура рф