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Краснов поручил проверить готовность регионов к паводкам
Краснов поручил проверить готовность регионов к паводкам
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах выполняется законодательство по предотвращению возникновения ЧС во время весенних паводков,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:08
2021-04-06T08:22
поволжье
игорь краснов
дальний восток
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах выполняется законодательство по предотвращению возникновения ЧС во время весенних паводков, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отмечают, что с учетом прошедших зимой обильных снегопадов и промерзанием почвы паводковая обстановка осложнилась в большинстве регионов России. Прежде всего, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье. В зону возможного подтопления попадает множество населенных пунктов.В Генпрокуратуре пояснили, что особое внимание прокуроры будут обращать на вопросы прогнозирования наводнений, готовности систем оповещения и информирования людей о чрезвычайных ситуациях, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.В обязательном порядке будет оцениваться деятельность федеральных и региональных органов контроля, уполномоченных на проведение проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20210331/putin-1603648729.html
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поволжье, игорь краснов, дальний восток, генеральная прокуратура рф

Краснов поручил проверить готовность регионов к паводкам

08:08 06.04.2021 (обновлено: 08:22 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах выполняется законодательство по предотвращению возникновения ЧС во время весенних паводков, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве отмечают, что с учетом прошедших зимой обильных снегопадов и промерзанием почвы паводковая обстановка осложнилась в большинстве регионов России. Прежде всего, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье. В зону возможного подтопления попадает множество населенных пунктов.
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"В этой связи по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова организовано надзорное сопровождение проводимых органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления и уполномоченными организациями подготовительных мероприятий к прохождению весеннего паводка", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что особое внимание прокуроры будут обращать на вопросы прогнозирования наводнений, готовности систем оповещения и информирования людей о чрезвычайных ситуациях, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
В обязательном порядке будет оцениваться деятельность федеральных и региональных органов контроля, уполномоченных на проведение проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
 
ПоволжьеИгорь КрасновДальний ВостокГенеральная прокуратура РФ
 
 
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