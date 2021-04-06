Краснов поручил проверить готовность регионов к паводкам
08:08 06.04.2021 (обновлено: 08:22 06.04.2021)
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах выполняется законодательство по предотвращению возникновения ЧС во время весенних паводков, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве отмечают, что с учетом прошедших зимой обильных снегопадов и промерзанием почвы паводковая обстановка осложнилась в большинстве регионов России. Прежде всего, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье. В зону возможного подтопления попадает множество населенных пунктов.
"В этой связи по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова организовано надзорное сопровождение проводимых органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления и уполномоченными организациями подготовительных мероприятий к прохождению весеннего паводка", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что особое внимание прокуроры будут обращать на вопросы прогнозирования наводнений, готовности систем оповещения и информирования людей о чрезвычайных ситуациях, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
В обязательном порядке будет оцениваться деятельность федеральных и региональных органов контроля, уполномоченных на проведение проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.