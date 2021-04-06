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Пашинян планирует обсудить с Путиным военно-техническое сотрудничество
Пашинян планирует обсудить с Путиным военно-техническое сотрудничество
Премьер Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РИА Новости, что планирует обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопросы... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:41
2021-04-06T16:42
россия
евразийский экономический союз
одкб
владимир путин
москва
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 6 апр — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РИА Новости, что планирует обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопросы военно-технического сотрудничества.По его словам, в повестке дня значатся темы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений.Пашинян отметил, что сейчас в армянских Вооруженных силах уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. "Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении", — сказал премьер.Пашинян посетит с визитом Москву 7 апреля. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и предстоящие в Армении внеочередные выборы.До прихода к власти в 2018 году Пашинян критически высказывался об объединениях, в которых участвует Россия, — ЕАЭС и ОДКБ. Однако, после того как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом.В последнее время Пашинян заявлял о намерении укрепить сотрудничество с Россией как партнером номер один в сфере безопасности. В частности, он предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск России и Армении, а также анонсировал реформу армии.В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. После того как в отставку отправили заместителя начальника Генштаба (как писали СМИ, он высмеял слова Пашиняна об "Искандерах"), премьер потребовал отставки и начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого Пашиняна. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция, которая требует отставки премьера с тех пор, как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, тоже вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады.В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня. Премьер уже заявил, что формально уйдет в отставку, но продолжит исполнять обязанности до выборов.
https://ria.ru/20210402/armeniya-1603940262.html
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россия, евразийский экономический союз, одкб, владимир путин, москва, армения, в мире, никол пашинян

Пашинян планирует обсудить с Путиным военно-техническое сотрудничество

15:41 06.04.2021 (обновлено: 16:42 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕРЕВАН, 6 апр — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РИА Новости, что планирует обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопросы военно-технического сотрудничества.
По его словам, в повестке дня значатся темы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений.
Пашинян отметил, что сейчас в армянских Вооруженных силах уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами.
"Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении", — сказал премьер.
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Пашинян посетит с визитом Москву 7 апреля. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и предстоящие в Армении внеочередные выборы.
До прихода к власти в 2018 году Пашинян критически высказывался об объединениях, в которых участвует Россия, — ЕАЭС и ОДКБ. Однако, после того как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом.
В последнее время Пашинян заявлял о намерении укрепить сотрудничество с Россией как партнером номер один в сфере безопасности. В частности, он предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск России и Армении, а также анонсировал реформу армии.
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В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. После того как в отставку отправили заместителя начальника Генштаба (как писали СМИ, он высмеял слова Пашиняна об "Искандерах"), премьер потребовал отставки и начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого Пашиняна. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция, которая требует отставки премьера с тех пор, как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, тоже вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады.
В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня. Премьер уже заявил, что формально уйдет в отставку, но продолжит исполнять обязанности до выборов.
 
РоссияЕвразийский экономический союзОДКБВладимир ПутинМоскваАрменияВ миреНикол Пашинян
 
 
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