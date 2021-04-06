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В Астраханской области паром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге
В Астраханской области паром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге
В Астраханской области паром сорвало с троса и унесло вниз по Волге, сообщает областное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:30
2021-04-06T19:06
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. В Астраханской области паром сорвало с троса и унесло вниз по Волге, сообщает областное управление МЧС в Telegram-канале.Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (13:00 мск) на переправе через Волгу в районе села Замьяны. Из-за сильного ветра оборвался трос, которым паром крепился к буксиру, и судно отнесло на пять километров вниз по течению. В пресс-службе МЧС уточнили, что на пароме находились 16 человек и девять автомобилей. Шестеро пассажиров уже перебрались на берег, а остальные решили остаться со своими машинами. Пострадавших нет.На месте работает оперативная группа Енотаевского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спустя пять часов после инцидента катер отбуксировал паром к берегу. Сделать это раньше мешал сильный ветер — до 20 метров в секунду — и большие волны.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия

В Астраханской области паром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге

15:30 06.04.2021 (обновлено: 19:06 06.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиПаром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге в Астраханской области
Паром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. В Астраханской области паром сорвало с троса и унесло вниз по Волге, сообщает областное управление МЧС в Telegram-канале.
Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (13:00 мск) на переправе через Волгу в районе села Замьяны. Из-за сильного ветра оборвался трос, которым паром крепился к буксиру, и судно отнесло на пять километров вниз по течению.
В пресс-службе МЧС уточнили, что на пароме находились 16 человек и девять автомобилей. Шестеро пассажиров уже перебрались на берег, а остальные решили остаться со своими машинами. Пострадавших нет.
На месте работает оперативная группа Енотаевского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Спустя пять часов после инцидента катер отбуксировал паром к берегу. Сделать это раньше мешал сильный ветер — до 20 метров в секунду — и большие волны.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьПроисшествия
 
 
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