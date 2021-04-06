https://ria.ru/20210406/parom-1727041075.html

В Астраханской области паром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге

В Астраханской области паром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге

В Астраханской области паром сорвало с троса и унесло вниз по Волге, сообщает областное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:30

2021-04-06T15:30

2021-04-06T19:06

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. В Астраханской области паром сорвало с троса и унесло вниз по Волге, сообщает областное управление МЧС в Telegram-канале.Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (13:00 мск) на переправе через Волгу в районе села Замьяны. Из-за сильного ветра оборвался трос, которым паром крепился к буксиру, и судно отнесло на пять километров вниз по течению. В пресс-службе МЧС уточнили, что на пароме находились 16 человек и девять автомобилей. Шестеро пассажиров уже перебрались на берег, а остальные решили остаться со своими машинами. Пострадавших нет.На месте работает оперативная группа Енотаевского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спустя пять часов после инцидента катер отбуксировал паром к берегу. Сделать это раньше мешал сильный ветер — до 20 метров в секунду — и большие волны.

https://ria.ru/20210331/pavodki-1603649323.html

россия

астраханская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия