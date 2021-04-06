https://ria.ru/20210406/otoplenie-1727106444.html

Отопление в Москве отключат в мае

Отопление в Москве отключат в мае

Отопление в Москве в этом году отключат в мае, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:01

2021-04-06T22:01

2021-04-06T22:01

жкх

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580157268_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_2982e8fd1df7fa517d62016931183cf2.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Отопление в Москве в этом году отключат в мае, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что в прошлом году москвичи находились дома в условиях самоизоляции, поэтому горячую воду начали отключать только в июле.Говоря о сроках подготовки города к новому зимнему сезону, Бирюков сказал, что в этом году все необходимые работы будут проведены к 1 сентября."У нас было менее двух месяцев для профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях. За это время мы выявили возможные нарушения и ликвидировали их до начала нового отопительного сезона. В этом году планируем работать строго по графику. Нельзя все время жить в авральном режиме. Инженерным компаниям это стоит дополнительных расходов, люди были вынуждены переносить отпуска, оставались без отдыха... В этом году доложим москвичам, как и положено, что город подготовлен к новому зимнему сезону к 1 сентября",- сказал заммэра Москвы.

https://realty.ria.ru/20210329/otoplenie-1603284106.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество