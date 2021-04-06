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Отопление в Москве отключат в мае
Отопление в Москве отключат в мае
Отопление в Москве в этом году отключат в мае, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:01
2021-04-06T22:01
2021-04-06T22:01
жкх
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Отопление в Москве в этом году отключат в мае, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что в прошлом году москвичи находились дома в условиях самоизоляции, поэтому горячую воду начали отключать только в июле.Говоря о сроках подготовки города к новому зимнему сезону, Бирюков сказал, что в этом году все необходимые работы будут проведены к 1 сентября."У нас было менее двух месяцев для профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях. За это время мы выявили возможные нарушения и ликвидировали их до начала нового отопительного сезона. В этом году планируем работать строго по графику. Нельзя все время жить в авральном режиме. Инженерным компаниям это стоит дополнительных расходов, люди были вынуждены переносить отпуска, оставались без отдыха... В этом году доложим москвичам, как и положено, что город подготовлен к новому зимнему сезону к 1 сентября",- сказал заммэра Москвы.
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жкх, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Отопление в Москве
в этом году отключат в мае, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Традиционно, в мае. Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше восьми градусов", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, когда в городе планируется отключить отопление.
Он добавил, что в прошлом году москвичи находились дома в условиях самоизоляции, поэтому горячую воду начали отключать только в июле.
Говоря о сроках подготовки города к новому зимнему сезону, Бирюков сказал, что в этом году все необходимые работы будут проведены к 1 сентября.
"У нас было менее двух месяцев для профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях. За это время мы выявили возможные нарушения и ликвидировали их до начала нового отопительного сезона. В этом году планируем работать строго по графику. Нельзя все время жить в авральном режиме. Инженерным компаниям это стоит дополнительных расходов, люди были вынуждены переносить отпуска, оставались без отдыха... В этом году доложим москвичам, как и положено, что город подготовлен к новому зимнему сезону к 1 сентября",- сказал заммэра Москвы.