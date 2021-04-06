https://ria.ru/20210406/olimpizm-1604246309.html

Современное олимпийское движение

Современное олимпийское движение

Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T00:12

2021-04-06T00:12

2021-04-06T00:12

справки

олимпийские игры

в мире

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Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и уважении к всеобщим основным этическим принципам. Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.Олимпийское движение представляет собой согласованную, организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под руководством Международного Олимпийского комитета (МОК). Эта деятельность охватывает пять континентов. Вершиной ее является объединение спортсменов всего мира на большом спортивном празднике – Олимпийских играх. Концепция современного Олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену, по чьей инициативе в июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс. 23 июня 1894 года был учрежден Международный олимпийский комитет (МОК). C 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах (Греция) прошли первые Олимпийские игры (Игры Олимпиады). С тех пор олимпийское движение не перестает расти. Распространением Олимпизма и руководством Олимпийского движения занимается Международный олимпийский комитет. Деятельностью МОК руководит президент, в настоящее время эту должность занимает Томас Бах. Основополагающие принципы Олимпизма содержит Олимпийская хартия. Она регламентирует организацию, мероприятия и деятельность олимпийского движения и определяет условия проведения Олимпийских игр. Тремя главными составляющими олимпийского движения являются: Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации (МФ) и национальные олимпийские комитеты (НОК). В него входят также организационные комитеты Олимпийских игр (ОКОИ), национальные ассоциации, клубы и лица, являющиеся членами МФ и НОК, в особенности спортсмены, соблюдение интересов которых составляет основной элемент деятельности олимпийского движения, судьи, рефери, тренеры и другие спортивные официальные лица и технические специалисты, а также другие организации и учреждения, признанные МОК.Визуальным послом олимпизма для миллиардов людей является олимпийский символ.Олимпийский символ – пять переплетенных колец голубого, черного, красного (верхний ряд), желтого и зеленого (нижний ряд) цветов, которые символизируют пять объединенных в олимпийском движении частей света (соответственно – Европа, Африка, Америка, Азия, Австралия). Девиз Олимпийского движения – Citius, Altius, Fortius ("Быстрее, выше, сильнее").Три латинских слова были приняты в качестве олимпийского девиза в 1894 году, во время создания МОК. Пьер де Кубертен позаимствовал его у своего друга Анри Дидона, доминиканского священника, сторонника занятий спортом. С 1920 года поднимается на всех Олимпийских играх поднимается олимпийский флаг – белое полотнище с олимпийскими кольцами.С 1968 года организаторы Олимпийских игр в пропагандистских и коммерческих целях используют олимпийский талисман.Традиционными олимпийскими ритуалами являются: зажжение олимпийского огня на церемонии открытия; принесение олимпийских клятв; вручение победителям и призерам соревнований медалей; поднятие государственного флага и исполнение национального гимна в честь победителей. В современной истории идею зажжения олимпийского огня от солнечных лучей у храма Зевса в Олимпии впервые высказал Пьер де Кубертен в 1912 году. Возродили же античную традицию лишь на летних играх 1928 года в Амстердаме, когда над главным стадионом Олимпиады впервые в истории современного олимпизма в специально сконструированной чаше заполыхал олимпийский огонь. Эстафета олимпийского огня впервые была проведена перед открытием Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Текст Олимпийской клятвы спортсменов был разработан в 1913 году Пьером де Кубертеном, который предложил МОК возродить ритуал клятвы, принимавшейся на Олимпийских играх Древней Греции (клятва чести на стадионе в Олимпии у алтаря Зевса). Впервые олимпийская клятва была произнесена на Олимпийских играх 1920 года. В 1968 году по предложению Олимпийского комитета СССР МОК включил в церемонию открытия летних и зимних Игр также олимпийские клятвы судей. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году впервые прозвучала Олимпийская клятва тренеров.За первое место спортсмен награждается золотой медалью, за второе – серебряной, за третье – бронзовой. В 1928 году МОК утвердил изображение на лицевой стороне медали древнегреческой богини Ники с лавровым венком в руке, на оборотной стороне – вид спорта, эмблема Игр и другие символы. Согласно хартии, Олимпийские игры являются соревнованиями между отдельными спортсменами, а не между национальными командами. Однако получил распространение и так называемый неофициальный общекомандный зачет.Спортсмен (или команда), выигравший золотую медаль на Олимпийских играх или на Олимпийских зимних играх, удостаивается титула олимпийского чемпиона. Этот титул не употребляется с приставкой экс, как, например, экс-чемпион мира.В олимпийском движении участвуют 206 стран (включая географические районы), национальные олимпийские комитеты которых признаны МОК. Счет олимпиадам ведется с 1896 года, когда состоялись первые Олимпийские игры. Олимпиада получает свой номер и в тех случаях, когда игры не проводятся (например, VI Олимпиада – в 1916 году, XII – в 1940 году, XIII – в 1944 году).С 1896 года 31 раз прошли Олимпийские летние игры (три Олимпиады не состоялись из-за мировых войн) и 23 раза – Олимпийские зимние игры (с 1924 года; две Олимпиады не состоялись из-за Второй мировой войны). Летние Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 2020 года в Токио, перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Согласно Олимпийской хартии, честь проведения Олимпийских игр предоставляется городу. МОК может выбрать в качестве организатора Олимпийских игр несколько городов или других единиц, таких как регионы, штаты или страны, если посчитает это целесообразным. Решение об избрании олимпийского города (столицы Олимпийских игр) принимается МОК не позднее чем за шесть лет до начала этих Игр на сессии МОК. С 1932 года город-организатор Олимпийских игр строит олимпийскую деревню – комплекс жилых помещений для участников игр. В числе различных обязательств олимпийский город представляет на утверждение МОК программу проведения Олимпийских игр, а с 1968 года и национальную культурную программу. Традиция сочетания физической и художественной культуры восходит к Олимпийским играм Древней Греции, где спортивные соревнования сопровождались состязаниями в различных видах искусств.Для соблюдения олимпийских идеалов и благородных принципов соперничества на Олимпийских играх и Олимпийских зимних играх в 1968 году МОК и международными спортивными федерациями учреждена процедура допинг-контроля, которую осуществляют специальные антидопинговые комиссии. С 1976 года призеры Олимпийских игр проходят специальные допинг-тесты; в случае уличения спортсмена в принятии допинга он дисквалифицируется и лишается наград.Для борьбы с допингом в 1999 году при поддержке МОК было учреждено Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). С 1974 года за особые заслуги перед олимпийским движением вручается Олимпийский орден. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, олимпийские игры, в мире