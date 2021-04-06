https://ria.ru/20210406/ogon-1727065586.html

В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне

В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне

Подмосковная полиция начала проверку после публикации в интернете видео, где женщина готовит еду на Вечном огне, ее ищут, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:12

2021-04-06T17:12

2021-04-06T17:18

россия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

пушкино

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после публикации в интернете видео, где женщина готовит еду на Вечном огне, ее ищут, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Она уточнила, что полиция ищет женщину.Прокуратура Московской области в свою очередь организовала собственную проверку обстоятельств осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Пушкино. Прокуроры должны будут установить причины и обстоятельства произошедшего, сказала РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.

https://ria.ru/20210405/ogon-1604281354.html

россия

московская область (подмосковье)

пушкино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, пушкино, происшествия