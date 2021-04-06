https://ria.ru/20210406/ogon-1727065586.html
В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
Подмосковная полиция начала проверку после публикации в интернете видео, где женщина готовит еду на Вечном огне, ее ищут, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:12
2021-04-06T17:12
2021-04-06T17:18
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
пушкино
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после публикации в интернете видео, где женщина готовит еду на Вечном огне, ее ищут, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Она уточнила, что полиция ищет женщину.Прокуратура Московской области в свою очередь организовала собственную проверку обстоятельств осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Пушкино. Прокуроры должны будут установить причины и обстоятельства произошедшего, сказала РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
https://ria.ru/20210405/ogon-1604281354.html
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россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, пушкино, происшествия