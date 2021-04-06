Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/ogon-1727065586.html
В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
Подмосковная полиция начала проверку после публикации в интернете видео, где женщина готовит еду на Вечном огне, ее ищут, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:12
2021-04-06T17:18
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
пушкино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936736_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_b7a85e9344bfe5f12419491a739d1fc9.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после публикации в интернете видео, где женщина готовит еду на Вечном огне, ее ищут, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Она уточнила, что полиция ищет женщину.Прокуратура Московской области в свою очередь организовала собственную проверку обстоятельств осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Пушкино. Прокуроры должны будут установить причины и обстоятельства произошедшего, сказала РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
https://ria.ru/20210405/ogon-1604281354.html
россия
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbf04ee21dcefc1c7c469c2f6157ef40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, пушкино, происшествия

В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне

17:12 06.04.2021 (обновлено: 17:18 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после публикации в интернете видео, где женщина готовит еду на Вечном огне, ее ищут, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"По видео, размещенному в сети интернет, где женщина у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка", - сказала Петрова.
Волгоградец прикурил сигарету от вечного огня на Аллее героев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 13:39
В Волгограде мужчина прикурил от Вечного огня
Она уточнила, что полиция ищет женщину.
Прокуратура Московской области в свою очередь организовала собственную проверку обстоятельств осквернения мемориала "Вечный огонь" в городе Пушкино. Прокуроры должны будут установить причины и обстоятельства произошедшего, сказала РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПушкиноПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния