https://ria.ru/20210406/obstrely-1727111936.html

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики во вторник два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T23:21

2021-04-06T23:21

2021-04-06T23:21

сцкк

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские силовики во вторник два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в понедельник ВС Украины шесть раз нарушили режим тишины.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике поселку Голубовское и Золотое-5. По его словам, информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется."Данные факты нарушения комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующие о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК", - сказал представитель пресс-службы.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля 2020 года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210406/rebenok-1727107430.html

https://ria.ru/20210406/donbass-1604431295.html

луганская народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, в мире