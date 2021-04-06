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В ДНР обвинили Украину в обстреле населенного пункта
В ДНР обвинили Украину в обстреле населенного пункта
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:19
2021-04-06T19:09
ситуация в днр и лнр
сцкк
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представитель ДНР также отметил, что в зоне обстрела оказалась насосная станция, что ухудшило водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения.Республика запросила у Украины "дополнительные гарантии безопасности &lt;...&gt; для установления устойчивого режима тишины", заключил представитель ДНР.В свою очередь, в Киеве заявили, что в Донбассе за день погибли двое украинских военнослужащих.Так, в сообщении пресс-центра оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook говорится, что один военный умер во время эвакуации, получив ранения при минометном обстреле. Еще один военнослужащий скончался в районе населенного пункта Степное, подорвавшись в автомобиле на неустановленном взрывном устройстве.Контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-2, минск, оон, в мире

В ДНР обвинили Украину в обстреле населенного пункта

18:19 06.04.2021 (обновлено: 19:09 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, пострадавший из-за обстрелов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, пострадавший из-за обстрелов - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины открыли огонь из БМП-2 в направлении Васильевки. В результате обстрела повреждена ЛЭП, данный населенный пункт обесточен", — добавил он.
Представитель ДНР также отметил, что в зоне обстрела оказалась насосная станция, что ухудшило водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения.
Республика запросила у Украины "дополнительные гарантии безопасности <...> для установления устойчивого режима тишины", заключил представитель ДНР.
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В свою очередь, в Киеве заявили, что в Донбассе за день погибли двое украинских военнослужащих.
Так, в сообщении пресс-центра оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook говорится, что один военный умер во время эвакуации, получив ранения при минометном обстреле. Еще один военнослужащий скончался в районе населенного пункта Степное, подорвавшись в автомобиле на неустановленном взрывном устройстве.
Контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
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