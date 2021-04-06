https://ria.ru/20210406/obstrel-1727079658.html

В ДНР обвинили Украину в обстреле населенного пункта

В ДНР обвинили Украину в обстреле населенного пункта

Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:19

2021-04-06T18:19

2021-04-06T19:09

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представитель ДНР также отметил, что в зоне обстрела оказалась насосная станция, что ухудшило водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения.Республика запросила у Украины "дополнительные гарантии безопасности <...> для установления устойчивого режима тишины", заключил представитель ДНР.В свою очередь, в Киеве заявили, что в Донбассе за день погибли двое украинских военнослужащих.Так, в сообщении пресс-центра оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook говорится, что один военный умер во время эвакуации, получив ранения при минометном обстреле. Еще один военнослужащий скончался в районе населенного пункта Степное, подорвавшись в автомобиле на неустановленном взрывном устройстве.Контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1727030001.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-2, минск, оон, в мире