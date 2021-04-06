https://ria.ru/20210406/oberlender-1727108777.html

В Канаде суд отказал Оберлендеру в приостановке дела

В Канаде суд отказал Оберлендеру в приостановке дела

Канадский суд отказался приостановить на неограниченное время рассмотрение дела по депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, говорится в постановлении РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:30

2021-04-06T22:30

2021-04-06T22:48

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Канадский суд отказался приостановить на неограниченное время рассмотрение дела по депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, говорится в постановлении суда, выпущенном во вторник.Оберлендер требовал де-факто приостановить любые действия по делу."Я пришел к выводу, что в данный момент суд не должен рассматривать решение господина Оберлендера и не должен принимать решение в пользу постоянной приостановки рассмотрения дела", - пишет в своем решении судья Денис Гаскон.Судья добавил, что Оберлендер оспаривает решения властей об обнародовании деталей его дела и заявляет, что они нарушили судебные процедуры, а значит, дело следует приостановить на постоянной основе. Однако суд считает, что эти жалобы следует рассмотреть и решить в административном порядке. Если итоги рассмотрения не удовлетворят Оберлендера, он может обжаловать их в суде. Сколько может занять административное рассмотрение, судья не сообщил.Недавно лишенный гражданства Канады 97-летний бывший эсэсовец Гельмут Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.По данным следствия, 11-12 августа 1942 года зондеркоманда СС-10а, полиция безопасности и СД под предлогом переселения вывезли в район поселка Змиевская балка не менее 27 тысяч человек, которых затем расстреляли.Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу Оберлендера - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, которое организовало убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.

https://ria.ru/20210218/oberlender-1598054044.html

https://ria.ru/20210123/nyurnberg-1594030924.html

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