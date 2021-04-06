https://ria.ru/20210406/nvidia-1727040729.html

Nvidia "воскресила" видеокарту GeForce GTX 1080 Ti четырехлетней давности

Nvidia "воскресила" видеокарту GeForce GTX 1080 Ti четырехлетней давности

На фоне дефицита видеоадаптеров Nvidia возобновила производство GeForce GTX 1080 Ti. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на сообщение пользователя, получившего РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:27

2021-04-06T15:27

2021-04-06T15:27

наука

компьютерные технологии

геймеры

nvidia corporation

технологии

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На фоне дефицита видеоадаптеров Nvidia возобновила производство GeForce GTX 1080 Ti. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на сообщение пользователя, получившего видеокарту свежей ревизии.Один из пользователей GTX 1080 Ti воспользовался гарантией на адаптер, по условиям которой он может получить новую видеокарту взамен вышедшей из строя. Геймеру пришла новая 1080 Ti, а в документации указано, что устройство выпущено в 2021 году.Видеокарта вышла в 2017 году и считалась тогда флагманским решением. Основанная на графическом процессоре Pascal GP102, GTX 1080 Ti давала огромный прирост производительности по сравнению с картами поколения Maxwell. Но пару лет назад адаптер был снят с производства Nvidia, а теперь он может быть возвращен в розницу.Геймеры столкнулись с массовыми проблемами в поставках видеокарт, причем не только последнего поколения. Из-за очередного майнинг-бума многие модели исчезли из продажи, а цена других многократно выросла.

https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, геймеры, nvidia corporation, технологии