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Наука
https://ria.ru/20210406/nvidia-1727040729.html
Nvidia "воскресила" видеокарту GeForce GTX 1080 Ti четырехлетней давности
Nvidia "воскресила" видеокарту GeForce GTX 1080 Ti четырехлетней давности
На фоне дефицита видеоадаптеров Nvidia возобновила производство GeForce GTX 1080 Ti. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на сообщение пользователя, получившего РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:27
2021-04-06T15:27
наука
компьютерные технологии
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На фоне дефицита видеоадаптеров Nvidia возобновила производство GeForce GTX 1080 Ti. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на сообщение пользователя, получившего видеокарту свежей ревизии.Один из пользователей GTX 1080 Ti воспользовался гарантией на адаптер, по условиям которой он может получить новую видеокарту взамен вышедшей из строя. Геймеру пришла новая 1080 Ti, а в документации указано, что устройство выпущено в 2021 году.Видеокарта вышла в 2017 году и считалась тогда флагманским решением. Основанная на графическом процессоре Pascal GP102, GTX 1080 Ti давала огромный прирост производительности по сравнению с картами поколения Maxwell. Но пару лет назад адаптер был снят с производства Nvidia, а теперь он может быть возвращен в розницу.Геймеры столкнулись с массовыми проблемами в поставках видеокарт, причем не только последнего поколения. Из-за очередного майнинг-бума многие модели исчезли из продажи, а цена других многократно выросла.
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компьютерные технологии, геймеры, nvidia corporation, технологии

Nvidia "воскресила" видеокарту GeForce GTX 1080 Ti четырехлетней давности

15:27 06.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На фоне дефицита видеоадаптеров Nvidia возобновила производство GeForce GTX 1080 Ti. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на сообщение пользователя, получившего видеокарту свежей ревизии.
Один из пользователей GTX 1080 Ti воспользовался гарантией на адаптер, по условиям которой он может получить новую видеокарту взамен вышедшей из строя. Геймеру пришла новая 1080 Ti, а в документации указано, что устройство выпущено в 2021 году.
Видеокарта вышла в 2017 году и считалась тогда флагманским решением. Основанная на графическом процессоре Pascal GP102, GTX 1080 Ti давала огромный прирост производительности по сравнению с картами поколения Maxwell. Но пару лет назад адаптер был снят с производства Nvidia, а теперь он может быть возвращен в розницу.
Геймеры столкнулись с массовыми проблемами в поставках видеокарт, причем не только последнего поколения. Из-за очередного майнинг-бума многие модели исчезли из продажи, а цена других многократно выросла.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00Наука
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Наукакомпьютерные технологиигеймерыNVIDIA CorporationТехнологии
 
 
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