https://ria.ru/20210406/neft-1727046573.html
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:53
2021-04-06T15:53
2021-04-06T15:53
цены на нефть
мвф
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В январе фонд прогнозировал стоимость на уровне 50,03 доллара за баррель.МВФ отметил в релизе, что риски для стоимости нефти незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту из-за сокращения инвестиций в разведку и добычу нефти. На этом фоне факторы, приводящие к снижению цен на нефть, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, утрачивают свое влияние на динамику цен.Фонд также прогнозирует в 2022 году цену нефти на уровне в 54,83 доллара за баррель.
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цены на нефть, мвф, экономика
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Международный валютный фонд (МВФ
) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В январе фонд прогнозировал стоимость на уровне 50,03 доллара за баррель.
МВФ отметил в релизе, что риски для стоимости нефти незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту из-за сокращения инвестиций в разведку и добычу нефти. На этом фоне факторы, приводящие к снижению цен на нефть, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, утрачивают свое влияние на динамику цен.
Фонд также прогнозирует в 2022 году цену нефти на уровне в 54,83 доллара за баррель.