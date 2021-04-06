https://ria.ru/20210406/neft-1727046573.html

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:53

2021-04-06T15:53

2021-04-06T15:53

цены на нефть

мвф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571826178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f00aaa7b70782a880fca33a3b25ac843.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В январе фонд прогнозировал стоимость на уровне 50,03 доллара за баррель.МВФ отметил в релизе, что риски для стоимости нефти незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту из-за сокращения инвестиций в разведку и добычу нефти. На этом фоне факторы, приводящие к снижению цен на нефть, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, утрачивают свое влияние на динамику цен.Фонд также прогнозирует в 2022 году цену нефти на уровне в 54,83 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210403/neft-1604086749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, мвф, экономика