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Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина
Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что лекарства для понижения уровня холестерина категорически нельзя запивать... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:31
2021-04-06T10:31
2021-04-06T10:31
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что лекарства для понижения уровня холестерина категорически нельзя запивать грейпфрутовым соком.Вместе с тем он отметил, что любые лекарственные препараты лучше запивать водой во избежание негативных последствий для здоровья.Ранее Александр Мясников заявил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка.
https://ria.ru/20210403/myasnikov-1604100370.html
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александр мясников (врач), общество