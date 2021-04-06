https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html

Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина

Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что лекарства для понижения уровня холестерина категорически нельзя запивать... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:31

2021-04-06T10:31

2021-04-06T10:31

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что лекарства для понижения уровня холестерина категорически нельзя запивать грейпфрутовым соком.Вместе с тем он отметил, что любые лекарственные препараты лучше запивать водой во избежание негативных последствий для здоровья.Ранее Александр Мясников заявил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка.

https://ria.ru/20210403/myasnikov-1604100370.html

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2021

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александр мясников (врач), общество