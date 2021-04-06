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В Белоруссии россиянину дали 18 лет колонии за нападение на милиционеров
В Белоруссии россиянину дали 18 лет колонии за нападение на милиционеров
Брестский областной суд приговорил гражданина России к 18 годам колонии усиленного режима за нападение с ножом на милиционеров, сообщается во вторник на сайте... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:08
2021-04-06T16:08
россия
белоруссия
происшествия
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Брестский областной суд приговорил гражданина России к 18 годам колонии усиленного режима за нападение с ножом на милиционеров, сообщается во вторник на сайте Верховного суда Белоруссии."Приговором суда обвиняемый признан виновным… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафа в сумме 1 350 рублей (около 510 долларов)", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.Согласно сообщению приговоренный - россиянин 1966 года рождения, был судим за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Он был выслан в принудительном порядке из Белоруссии с запретом въезда в республику на пять лет, но не позднее 27 июля 2020 года въехал из Российской Федерации на территорию Белоруссии, где пребывал до 3 сентября 2020 года.В сообщении говорится, что россиянин, будучи задержанным за незаконное пребывание в Белоруссии сотрудниками милиции, в салоне служебного автомобиля незаметно извлек из своей ручной клади нож, нанес им удары в шею и грудную клетку одному милиционеру, стал нападать на другого, но тот отбил часть ударов. В результате обвиняемый причинил милиционерам телесные повреждения."Обвиняемый свои действия, направленные на убийство, не довел до конца в связи с активным сопротивлением потерпевших, которым удалось предотвратить нанесением ударов в область жизненно важных органов, выбить из рук обвиняемого нож", - говорится в сообщении. Наиболее пострадавшему милиционеру была своевременно оказана медицинская помощь.Согласно сообщению, с обвиняемого взыскано в счет материального возмещения морального вреда в пользу одного потерпевшего 19 500 белорусских рублей (около 7,4 тысячи долларов), второго потерпевшего – 15 000 белорусских рублей (около 5,7 тысячи долларов).
https://ria.ru/20210211/napadenie-1597098308.html
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россия, белоруссия, происшествия

В Белоруссии россиянину дали 18 лет колонии за нападение на милиционеров

16:08 06.04.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Брестский областной суд приговорил гражданина России к 18 годам колонии усиленного режима за нападение с ножом на милиционеров, сообщается во вторник на сайте Верховного суда Белоруссии.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафа в сумме 1 350 рублей (около 510 долларов)", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Согласно сообщению приговоренный - россиянин 1966 года рождения, был судим за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Он был выслан в принудительном порядке из Белоруссии с запретом въезда в республику на пять лет, но не позднее 27 июля 2020 года въехал из Российской Федерации на территорию Белоруссии, где пребывал до 3 сентября 2020 года.
В сообщении говорится, что россиянин, будучи задержанным за незаконное пребывание в Белоруссии сотрудниками милиции, в салоне служебного автомобиля незаметно извлек из своей ручной клади нож, нанес им удары в шею и грудную клетку одному милиционеру, стал нападать на другого, но тот отбил часть ударов. В результате обвиняемый причинил милиционерам телесные повреждения.
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"Обвиняемый свои действия, направленные на убийство, не довел до конца в связи с активным сопротивлением потерпевших, которым удалось предотвратить нанесением ударов в область жизненно важных органов, выбить из рук обвиняемого нож", - говорится в сообщении. Наиболее пострадавшему милиционеру была своевременно оказана медицинская помощь.
Согласно сообщению, с обвиняемого взыскано в счет материального возмещения морального вреда в пользу одного потерпевшего 19 500 белорусских рублей (около 7,4 тысячи долларов), второго потерпевшего – 15 000 белорусских рублей (около 5,7 тысячи долларов).
 
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