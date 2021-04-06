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"Ъ": спрос на говядину в России достиг минимума за десять лет
"Ъ": спрос на говядину в России достиг минимума за десять лет
Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние десять лет, пишет "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T05:16
2021-04-06T11:02
россия
россельхозбанк
сергей юшин
еда
общество
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние десять лет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.Согласно данным специалистов, спрос на этот продукт снижается второй год подряд.Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с изданием подтвердил подобную тенденцию. По его словам, из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, перехода на дистанционный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент отельно-ресторанного бизнеса, пострадавшего в 2020 году, добавил Юшин.Он также объяснил, что снижение спроса наблюдается в сегменте молочных пород, который занимает 80 процента рынка, а потребление других сегментов растет: говядины мясных пород — в пять раз, премиальных отрубов — в двенадцать.Помимо этого, отмечается, что на 103 процента вырос экспорт говядины за рубеж.
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россия, россельхозбанк, сергей юшин, еда, общество, экономика

"Ъ": спрос на говядину в России достиг минимума за десять лет

05:16 06.04.2021 (обновлено: 11:02 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние десять лет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Согласно данным специалистов, спрос на этот продукт снижается второй год подряд.
Продавцы в мясном отделе на Дорогомиловском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
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А цены выросли. Свинина подорожала в России
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с изданием подтвердил подобную тенденцию. По его словам, из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, перехода на дистанционный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент отельно-ресторанного бизнеса, пострадавшего в 2020 году, добавил Юшин.
Он также объяснил, что снижение спроса наблюдается в сегменте молочных пород, который занимает 80 процента рынка, а потребление других сегментов растет: говядины мясных пород — в пять раз, премиальных отрубов — в двенадцать.
Помимо этого, отмечается, что на 103 процента вырос экспорт говядины за рубеж.
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РоссияРоссельхозбанкСергей ЮшинЕдаОбществоЭкономика
 
 
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