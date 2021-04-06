https://ria.ru/20210406/myaso-1604379697.html

"Ъ": спрос на говядину в России достиг минимума за десять лет

"Ъ": спрос на говядину в России достиг минимума за десять лет

Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние десять лет, пишет "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T05:16

2021-04-06T05:16

2021-04-06T11:02

россия

россельхозбанк

сергей юшин

еда

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152634/28/1526342850_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_0ed940176aa6aafb64ff4ccc724619ee.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние десять лет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.Согласно данным специалистов, спрос на этот продукт снижается второй год подряд.Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с изданием подтвердил подобную тенденцию. По его словам, из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, перехода на дистанционный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент отельно-ресторанного бизнеса, пострадавшего в 2020 году, добавил Юшин.Он также объяснил, что снижение спроса наблюдается в сегменте молочных пород, который занимает 80 процента рынка, а потребление других сегментов растет: говядины мясных пород — в пять раз, премиальных отрубов — в двенадцать.Помимо этого, отмечается, что на 103 процента вырос экспорт говядины за рубеж.

https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574406826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/myaso-1601713367.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, россельхозбанк, сергей юшин, еда, общество, экономика