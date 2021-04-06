https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727044014.html

Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг

Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг

Неосторожное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности аспирина, может привести к серьезным последствиям, предупредил врач и... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:44

2021-04-06T15:44

2021-04-06T16:20

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Неосторожное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности аспирина, может привести к серьезным последствиям, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Такие лекарства, по словам медика, иногда становятся причиной кровотечения."В первую очередь аспирин, ацетилсалициловая кислота. <…> Вот у нас болит голова, мы принимаем таблетки, не думая, что голова пройдет, а желудок мы угробим", — сказал он. По словам медика, особенно опасно принимать нестероидные противовоспалительные препараты в случае, когда в желудке больного уже есть опасная для человека бактерия Helicobacter pylori. Результатом такого сочетания становятся печальные последствия, включая летальный исход, считает он. "Аспирин может вызвать смертельно-опасные кровотечения, что в голову, кровоизлияние в мозг, что кровотечения язвенные, фатальные, поэтому мы сегодня пересмотрели вопросы профилактики сердечно-сосудистых болезней при помощи именно аспирина, ацетилсалициловой кислоты, и даем только при доказанной болезни, а как первичную профилактику мы притормаживаем", — заключил врач. Мясников посоветовал вместе с курсом нестероидных противовоспалительных препаратов пить таблетки, защищающие желудок.

https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html

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александр мясников (врач), здоровье, общество