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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210406/mozart-1604349727.html
Музыковед из Великобритании дописал несколько произведений Моцарта
Музыковед из Великобритании дописал несколько произведений Моцарта
Тимоти Джонс, музыковед, профессор Королевской академия музыки (Великобритания) завершил несколько неоконченных произведений Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:30
2021-04-06T03:30
австрия
великобритания
культура
музыка
новости культуры
вольфганг амадей моцарт
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Тимоти Джонс, музыковед, профессор Королевской академия музыки (Великобритания) завершил несколько неоконченных произведений Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает CBC. По информации издания, профессор начал писать концовки к пьесам австрийского композитора в качестве академического эксперимента около десять лет назад. За это время он создал достаточно материала, чтобы выпустить целый альбом, который уже вышел в Сети.В беседе с журналистами Джонс отметил, что считает свою попытку "в некотором роде самонадеянной".Тимоти Джонсу было с чем поработать. За последние десять лет своей жизни Моцарт написал более 100 фрагментов произведений, которые так и не смог закончить.
https://ria.ru/20191026/1560234309.html
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австрия, великобритания, музыка, новости культуры, вольфганг амадей моцарт

Музыковед из Великобритании дописал несколько произведений Моцарта

03:30 06.04.2021
 
© Christie'sПортрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли
Портрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Christie's
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Тимоти Джонс, музыковед, профессор Королевской академия музыки (Великобритания) завершил несколько неоконченных произведений Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает CBC.
По информации издания, профессор начал писать концовки к пьесам австрийского композитора в качестве академического эксперимента около десять лет назад. За это время он создал достаточно материала, чтобы выпустить целый альбом, который уже вышел в Сети.
В беседе с журналистами Джонс отметил, что считает свою попытку "в некотором роде самонадеянной".
"Я не пытался написать фальшивого Моцарта и поставить себя на пьедестал рядом с ним", — прокомментировал он.
Тимоти Джонсу было с чем поработать. За последние десять лет своей жизни Моцарт написал более 100 фрагментов произведений, которые так и не смог закончить.
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КультураАвстрияВеликобританияМузыкаНовости культурыВольфганг Амадей Моцарт
 
 
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