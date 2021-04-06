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Музыковед из Великобритании дописал несколько произведений Моцарта
Музыковед из Великобритании дописал несколько произведений Моцарта
Тимоти Джонс, музыковед, профессор Королевской академия музыки (Великобритания) завершил несколько неоконченных произведений Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:30
2021-04-06T03:30
2021-04-06T03:30
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музыка
новости культуры
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Тимоти Джонс, музыковед, профессор Королевской академия музыки (Великобритания) завершил несколько неоконченных произведений Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает CBC. По информации издания, профессор начал писать концовки к пьесам австрийского композитора в качестве академического эксперимента около десять лет назад. За это время он создал достаточно материала, чтобы выпустить целый альбом, который уже вышел в Сети.В беседе с журналистами Джонс отметил, что считает свою попытку "в некотором роде самонадеянной".Тимоти Джонсу было с чем поработать. За последние десять лет своей жизни Моцарт написал более 100 фрагментов произведений, которые так и не смог закончить.
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