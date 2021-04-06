https://ria.ru/20210406/moskva-1727107205.html

Власти Москвы готовят 150 мест отдыха

Власти Москвы готовят 150 мест отдыха

Власти Москвы готовят в городе 150 мест отдыха, из них более 10 будут оборудованы для купания, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:08

2021-04-06T22:08

2021-04-06T22:08

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти Москвы готовят в городе 150 мест отдыха, из них более 10 будут оборудованы для купания, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Готовим 150 мест отдыха, 11 из которых будут оборудованы для купания", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, готовится ли Москва к отдыху горожан на природе с купанием.Он уточнил, что дополнительных мест купания сейчас не планируется.

https://ria.ru/20210406/bank-1604421679.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество