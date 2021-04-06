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Власти Москвы готовят 150 мест отдыха
Власти Москвы готовят 150 мест отдыха
Власти Москвы готовят в городе 150 мест отдыха, из них более 10 будут оборудованы для купания, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:08
2021-04-06T22:08
2021-04-06T22:08
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти Москвы готовят в городе 150 мест отдыха, из них более 10 будут оборудованы для купания, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Готовим 150 мест отдыха, 11 из которых будут оборудованы для купания", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, готовится ли Москва к отдыху горожан на природе с купанием.Он уточнил, что дополнительных мест купания сейчас не планируется.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество