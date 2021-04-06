Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604412960.html
Экс-депутат Госдумы Волчек признал вину в мошенничестве
Экс-депутат Госдумы Волчек признал вину в мошенничестве
Бывший депутат Госдумы Денис Волчек признал себя виновным в крупном мошенничестве и пошел на сделку со следствием, следует из материалов Пресненского суда... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:44
2021-04-06T11:44
денис волчек
ренессанс
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570537045_0:0:540:305_1920x0_80_0_0_efa7ea9750fbec29e578dbdd55d21278.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Денис Волчек признал себя виновным в крупном мошенничестве и пошел на сделку со следствием, следует из материалов Пресненского суда Москвы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, в связи с этим прокуратура попросила провести процесс в особом порядке."Судом зарегистрировано представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - рассказал собеседник агентства.Согласно закону, обвиняемый может просить о рассмотрении дела в особом порядке, если он полностью признает вину в преступлении. Если судья даст добро на такой порядок, наказание не сможет превысить 2/3 максимального срока по соответствующей статье, то есть около семи лет заключения.Под стражу бывший слуга народа был заключен год назад, в апреле 2020-го, и на тот момент виновным себя не признавал. Волчеку вменяется мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция этой статьи УК РФ – десять лет лишения свободы.Как ранее писал "Коммерсант", Волчек якобы предложил помочь акционеру обанкротившегося банка "Ренессанс" Андрею Розову избежать уголовного преследования. После исчезновения из банка около 9,5 миллиарда рублей было возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации.По данным издания, проживающий за границей Розов мог оказаться в международном розыске, Волчек якобы пообещал ему за 1,4 миллиона евро избежать уголовного преследования, а бизнесмен Зураб Плиев вызвался помочь Волчеку. Деньги должны были быть переданы в офисе предпринимателя, но сделку пресекли сотрудники ФСБ.Так как деньги до Волчека и Плиева не дошли, в отношении них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".
https://ria.ru/20210401/moshennichestvo-1603781775.html
https://ria.ru/20210204/arest-1596056740.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570537045_52:0:540:366_1920x0_80_0_0_ab8f03eac612f67d68d0dec2a29db315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис волчек, ренессанс, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек признал вину в мошенничестве

11:44 06.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Денис Волчек признал себя виновным в крупном мошенничестве и пошел на сделку со следствием, следует из материалов Пресненского суда Москвы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, в связи с этим прокуратура попросила провести процесс в особом порядке.
"Судом зарегистрировано представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - рассказал собеседник агентства.
Согласно закону, обвиняемый может просить о рассмотрении дела в особом порядке, если он полностью признает вину в преступлении. Если судья даст добро на такой порядок, наказание не сможет превысить 2/3 максимального срока по соответствующей статье, то есть около семи лет заключения.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 13:28
Представителя губернатора Алтайского края обвинили в мошенничестве
Под стражу бывший слуга народа был заключен год назад, в апреле 2020-го, и на тот момент виновным себя не признавал. Волчеку вменяется мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция этой статьи УК РФ – десять лет лишения свободы.
Как ранее писал "Коммерсант", Волчек якобы предложил помочь акционеру обанкротившегося банка "Ренессанс" Андрею Розову избежать уголовного преследования. После исчезновения из банка около 9,5 миллиарда рублей было возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации.
По данным издания, проживающий за границей Розов мог оказаться в международном розыске, Волчек якобы пообещал ему за 1,4 миллиона евро избежать уголовного преследования, а бизнесмен Зураб Плиев вызвался помочь Волчеку. Деньги должны были быть переданы в офисе предпринимателя, но сделку пресекли сотрудники ФСБ.
Так как деньги до Волчека и Плиева не дошли, в отношении них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.
Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 15:32
Депутата из Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве
 
Денис ВолчекРенессансГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния