https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604412960.html

Экс-депутат Госдумы Волчек признал вину в мошенничестве

Экс-депутат Госдумы Волчек признал вину в мошенничестве

Бывший депутат Госдумы Денис Волчек признал себя виновным в крупном мошенничестве и пошел на сделку со следствием, следует из материалов Пресненского суда... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:44

2021-04-06T11:44

2021-04-06T11:44

денис волчек

ренессанс

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Денис Волчек признал себя виновным в крупном мошенничестве и пошел на сделку со следствием, следует из материалов Пресненского суда Москвы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, в связи с этим прокуратура попросила провести процесс в особом порядке."Судом зарегистрировано представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - рассказал собеседник агентства.Согласно закону, обвиняемый может просить о рассмотрении дела в особом порядке, если он полностью признает вину в преступлении. Если судья даст добро на такой порядок, наказание не сможет превысить 2/3 максимального срока по соответствующей статье, то есть около семи лет заключения.Под стражу бывший слуга народа был заключен год назад, в апреле 2020-го, и на тот момент виновным себя не признавал. Волчеку вменяется мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция этой статьи УК РФ – десять лет лишения свободы.Как ранее писал "Коммерсант", Волчек якобы предложил помочь акционеру обанкротившегося банка "Ренессанс" Андрею Розову избежать уголовного преследования. После исчезновения из банка около 9,5 миллиарда рублей было возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации.По данным издания, проживающий за границей Розов мог оказаться в международном розыске, Волчек якобы пообещал ему за 1,4 миллиона евро избежать уголовного преследования, а бизнесмен Зураб Плиев вызвался помочь Волчеку. Деньги должны были быть переданы в офисе предпринимателя, но сделку пресекли сотрудники ФСБ.Так как деньги до Волчека и Плиева не дошли, в отношении них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".

https://ria.ru/20210401/moshennichestvo-1603781775.html

https://ria.ru/20210204/arest-1596056740.html

москва

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денис волчек, ренессанс, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия