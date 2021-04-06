https://ria.ru/20210406/morgenshtern-1727108410.html

В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна

В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна

Критика рэпера Моргенштерна за провокационный клип – это свидетельство нравственного здоровья россиян и их способности к защите собственной идентичности,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:24

2021-04-06T22:24

2021-04-06T22:42

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

вахтанг кипшидзе

youtube

сергей гаврилов

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Критика рэпера Моргенштерна за провокационный клип – это свидетельство нравственного здоровья россиян и их способности к защите собственной идентичности, считает замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил во вторник, что направил в Роскомнадзор и Генпрокуратуру запросы с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства. Парламентарий обратил внимание на клип DJ Smash и Моргенштерна "Новая волна", где музыканты в одеяниях католических священников вместе с монашками и прихожанами танцуют непристойные танцы в церкви в ожидании конца света."Мне кажется, что творчество Моргенштерна и так достаточно провокационно, и переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в том числе и католических - это слишком. К сожалению, вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств на святынями. Святынями любых религий, что должно быть очевидно и для верующих и религиозных лидеров всех традиционных общин нашей страны", - сказал Кипшидзе РИА Новости.По его словам, "раскрученный единожды маховик разрушения ценностей не делает конфессиональных исключений"."Наркотики, разврат, жажда наживы, гордыня как смысл жизни - одинаково губительны для души православного, мусульманина, иудея и буддиста. Считаю критику этого исполнителя общественными организациями, спортсменами, депутатским корпусом важным свидетельством нравственного здоровья и способности к защите собственной идентичности", - заключил Кипшидзе.В дисклеймере к ролику "Новая волна" отмечается, что видео "не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер". За четыре дня клип набрал на YouTube более 8,7 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20210331/vliyanie-1603637211.html

https://rsport.ria.ru/20210324/nurmagomedov-1602607764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, вахтанг кипшидзе, youtube, сергей гаврилов