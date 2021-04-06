https://ria.ru/20210406/mladentsy-1604380890.html
В Москве в 2020 году достигнут исторический минимум смертности младенцев
В Москве в 2020 году достигнут исторический минимум смертности младенцев
Исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве в 2020 году, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:23
2021-04-06T06:23
2021-04-06T06:23
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве в 2020 году, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев.По его словам, за последние несколько лет благодаря успехам неонатологов в Москве значительно увеличилась выживаемость новорожденных, родившихся раньше срока."В год таких детей в Москве рождается чуть более 7 тысяч, и выживаемость данной группы детей достигает 98%. Особенно радует повышение выживаемости в группе с экстремально низкой массой тела - дети до 1 тысячи граммов - на 17% за последние три года. Среди детей, родившихся до 1 тысячи граммов в 2020 году, выживаемость составила 75%. Сегодня в структуре медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы функционирует четыре перинатальных центра, именно там ведутся самые тяжелые случаи беременности, в том числе и преждевременные роды. Так, среди 323 новорожденных менее 1 тысячи граммов в перинатальных центрах родоразрешено 88%", - отметил Горев.Врач сообщил, что 2020 год стал особенным в жизни всех врачей, в том числе и неонатологов, в связи с новой коронавирусной инфекцией, так как болели и беременные, и роженицы. Несколько акушерских стационаров и неонатальных отделений были перепрофилированы для помощи маленьким пациентам от матерей с COVID-19.
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россия, младенцы, здоровье, москва, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве
в 2020 году, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев.
"Стремительное развитие неонатологии и большое внимание на улучшение материально-технической базы неонатальных отделений позволило значительно снизить показатели младенческой смертности по всему миру и в РФ в частности. Так, в Москве за 2020 год достигнут исторический минимум младенческой смертности - 3,5 случая на 1 тысячу живорожденных, это минус 22% по сравнению с 2019 годом", - сказал он.
По его словам, за последние несколько лет благодаря успехам неонатологов в Москве значительно увеличилась выживаемость новорожденных, родившихся раньше срока.
"В год таких детей в Москве рождается чуть более 7 тысяч, и выживаемость данной группы детей достигает 98%. Особенно радует повышение выживаемости в группе с экстремально низкой массой тела - дети до 1 тысячи граммов - на 17% за последние три года. Среди детей, родившихся до 1 тысячи граммов в 2020 году, выживаемость составила 75%. Сегодня в структуре медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы функционирует четыре перинатальных центра, именно там ведутся самые тяжелые случаи беременности, в том числе и преждевременные роды. Так, среди 323 новорожденных менее 1 тысячи граммов в перинатальных центрах родоразрешено 88%", - отметил Горев.
Врач сообщил, что 2020 год стал особенным в жизни всех врачей, в том числе и неонатологов, в связи с новой коронавирусной инфекцией, так как болели и беременные, и роженицы. Несколько акушерских стационаров и неонатальных отделений были перепрофилированы для помощи маленьким пациентам от матерей с COVID-19.