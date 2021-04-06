https://ria.ru/20210406/mladentsy-1604380890.html

В Москве в 2020 году достигнут исторический минимум смертности младенцев

В Москве в 2020 году достигнут исторический минимум смертности младенцев

Исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве в 2020 году, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:23

2021-04-06T06:23

2021-04-06T06:23

россия

младенцы

здоровье

москва

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве в 2020 году, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев.По его словам, за последние несколько лет благодаря успехам неонатологов в Москве значительно увеличилась выживаемость новорожденных, родившихся раньше срока."В год таких детей в Москве рождается чуть более 7 тысяч, и выживаемость данной группы детей достигает 98%. Особенно радует повышение выживаемости в группе с экстремально низкой массой тела - дети до 1 тысячи граммов - на 17% за последние три года. Среди детей, родившихся до 1 тысячи граммов в 2020 году, выживаемость составила 75%. Сегодня в структуре медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы функционирует четыре перинатальных центра, именно там ведутся самые тяжелые случаи беременности, в том числе и преждевременные роды. Так, среди 323 новорожденных менее 1 тысячи граммов в перинатальных центрах родоразрешено 88%", - отметил Горев.Врач сообщил, что 2020 год стал особенным в жизни всех врачей, в том числе и неонатологов, в связи с новой коронавирусной инфекцией, так как болели и беременные, и роженицы. Несколько акушерских стационаров и неонатальных отделений были перепрофилированы для помощи маленьким пациентам от матерей с COVID-19.

https://ria.ru/20210403/golikova-1604051766.html

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россия, младенцы, здоровье, москва, общество