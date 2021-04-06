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Минцифры: продаваемые в РФ гаджеты должны иметь "родительский контроль"
Минцифры: продаваемые в РФ гаджеты должны иметь "родительский контроль"
Все продаваемые в России устройства по умолчанию должны иметь функцию "родительский контроль", считает замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. При этом пользователи... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:56
2021-04-06T15:56
россия
олег качанов
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все продаваемые в России устройства по умолчанию должны иметь функцию "родительский контроль", считает замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. При этом пользователи будут сами решать, активировать эту функцию или нет."Штука крайне спорная, но, на наш взгляд, необходимая, так или иначе мы к ней придем – это "родительский контроль". То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства "родительского контроля", – сказал Качанов, выступая на молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.Он подчеркнул, что право активировать эту функцию останется за пользователями. Каждый родитель имеет право выбирать, давать ли своему ребенку полную свободу в интернете или ограничивать ее. По словам Качанова, необходимо отслеживать нежелательный контент в интернете, и "родительский контроль" является одной из мер сдерживания запрещенной для детей информации."Дети должны понимать, куда и как они отдают свои персональные данные, и это уже должно быть со школы... Родители, педагоги должны объяснять детям, что не все информационные ресурсы одинаково полезны. Одно дело, когда ребенок оставляет свои данные для какого-либо образовательного сервиса, другое дело, когда он зашел на "все знакомства твоего района", – сказал замминистра.
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россия, олег качанов, общество

Минцифры: продаваемые в РФ гаджеты должны иметь "родительский контроль"

15:56 06.04.2021
 
CC0 / / Дети с мобильными телефонами в руках
Дети с мобильными телефонами в руках - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все продаваемые в России устройства по умолчанию должны иметь функцию "родительский контроль", считает замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. При этом пользователи будут сами решать, активировать эту функцию или нет.
"Штука крайне спорная, но, на наш взгляд, необходимая, так или иначе мы к ней придем – это "родительский контроль". То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства "родительского контроля", – сказал Качанов, выступая на молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.
Он подчеркнул, что право активировать эту функцию останется за пользователями. Каждый родитель имеет право выбирать, давать ли своему ребенку полную свободу в интернете или ограничивать ее.
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По словам Качанова, необходимо отслеживать нежелательный контент в интернете, и "родительский контроль" является одной из мер сдерживания запрещенной для детей информации.
"Дети должны понимать, куда и как они отдают свои персональные данные, и это уже должно быть со школы... Родители, педагоги должны объяснять детям, что не все информационные ресурсы одинаково полезны. Одно дело, когда ребенок оставляет свои данные для какого-либо образовательного сервиса, другое дело, когда он зашел на "все знакомства твоего района", – сказал замминистра.
 
РоссияОлег КачановОбщество
 
 
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