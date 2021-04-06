https://ria.ru/20210406/mintsifry-1727046388.html

Минцифры: продаваемые в РФ гаджеты должны иметь "родительский контроль"

Минцифры: продаваемые в РФ гаджеты должны иметь "родительский контроль"

Все продаваемые в России устройства по умолчанию должны иметь функцию "родительский контроль", считает замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. При этом пользователи... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:56

2021-04-06T15:56

2021-04-06T15:56

россия

олег качанов

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все продаваемые в России устройства по умолчанию должны иметь функцию "родительский контроль", считает замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. При этом пользователи будут сами решать, активировать эту функцию или нет."Штука крайне спорная, но, на наш взгляд, необходимая, так или иначе мы к ней придем – это "родительский контроль". То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства "родительского контроля", – сказал Качанов, выступая на молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.Он подчеркнул, что право активировать эту функцию останется за пользователями. Каждый родитель имеет право выбирать, давать ли своему ребенку полную свободу в интернете или ограничивать ее. По словам Качанова, необходимо отслеживать нежелательный контент в интернете, и "родительский контроль" является одной из мер сдерживания запрещенной для детей информации."Дети должны понимать, куда и как они отдают свои персональные данные, и это уже должно быть со школы... Родители, педагоги должны объяснять детям, что не все информационные ресурсы одинаково полезны. Одно дело, когда ребенок оставляет свои данные для какого-либо образовательного сервиса, другое дело, когда он зашел на "все знакомства твоего района", – сказал замминистра.

https://ria.ru/20210401/po-1603721342.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег качанов, общество