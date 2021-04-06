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В оперштабе оценили возможность прививать мигрантов от COVID-19
В оперштабе оценили возможность прививать мигрантов от COVID-19
Сейчас в России вакцинируют от коронавируса только граждан страны, сообщили журналистам в оперативном штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:49
2021-04-06T14:49
2021-04-06T14:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сейчас в России вакцинируют от коронавируса только граждан страны, сообщили журналистам в оперативном штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать работодателей прививать мигрантов от COVID."В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", - сказали в штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать работодателей вакцинировать от коронавируса мигрантов, привлекаемых к работе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сейчас в России вакцинируют от коронавируса только граждан страны, сообщили журналистам в оперативном штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать работодателей прививать мигрантов от COVID.
"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", - сказали в штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать работодателей вакцинировать от коронавируса мигрантов, привлекаемых к работе.