https://ria.ru/20210406/migranty-1727031857.html

В оперштабе оценили возможность прививать мигрантов от COVID-19

В оперштабе оценили возможность прививать мигрантов от COVID-19

Сейчас в России вакцинируют от коронавируса только граждан страны, сообщили журналистам в оперативном штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сейчас в России вакцинируют от коронавируса только граждан страны, сообщили журналистам в оперативном штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать работодателей прививать мигрантов от COVID."В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", - сказали в штабе, отвечая на вопрос о возможности обязать работодателей вакцинировать от коронавируса мигрантов, привлекаемых к работе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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