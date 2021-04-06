https://ria.ru/20210406/metro-1604443917.html

В московском метро мужчину избили и столкнули на рельсы

В московском метро мужчину избили и столкнули на рельсы

Мужчина в ходе конфликта на станции "Сокольники" московского метро избил другого пассажира, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:00

2021-04-06T14:00

2021-04-06T22:48

россия

ирина волк

"сокольники"

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта на станции "Сокольники" московского метро избил другого пассажира, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы. Полицейские среагировали мгновенно. Они помогли пострадавшему подняться на платформу до прибытия электропоезда", — уточнила она.Сотрудники полиции задержали 39-летнего подозреваемого на станции.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК "Угроза убийством".

https://ria.ru/20210405/metro-1604259530.html

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Неизвестный в метро столкнул человека на рельсы. Запись камеры наблюдения В московском метро на станции "Сокольники" неизвестный избил и столкнул на рельсы молодого человека. Запись с камеры наблюдения. 2021-04-06T14:00 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ирина волк, "сокольники", москва, происшествия