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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210406/mekka-1604410189.html
Мусульмане смогут посетить Мекку лишь при одном условии, заявили в СА
Мусульмане смогут посетить Мекку лишь при одном условии, заявили в СА
Мусульманские паломники смогут посетить во время Рамадана мусульманские святыни в Саудовской Аравии и совершить в это время малый хадж (умру) только при условии РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:30
2021-04-06T11:39
религия и мировоззрение
саудовская аравия
медина
мекка
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ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Мусульманские паломники смогут посетить во время Рамадана мусульманские святыни в Саудовской Аравии и совершить в это время малый хадж (умру) только при условии двукратного вакцинирования от коронавируса, получения первой дозы за 14 дней до умры или перенесенной болезни незадолго до поездки, сообщил Саудовскому агентству новостей SPA представитель министерства по делам хаджа и умры королевства.Как ожидается, месяц мусульманского поста в арабских странах начнется 13 апреля. Это время верующим надлежит посвятить посту и молитве, поэтому многие в Рамадан отправляются в малый хадж - умру, которую в отличие от основного хаджа можно совершить в любое время года.Большой хадж в этом году пройдет во второй половине июля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли принять участие только те, кто проживает в королевстве, паломников набралось только 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300357.html
саудовская аравия
медина
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саудовская аравия, медина, мекка

Мусульмане смогут посетить Мекку лишь при одном условии, заявили в СА

11:30 06.04.2021 (обновлено: 11:39 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Мусульманские паломники смогут посетить во время Рамадана мусульманские святыни в Саудовской Аравии и совершить в это время малый хадж (умру) только при условии двукратного вакцинирования от коронавируса, получения первой дозы за 14 дней до умры или перенесенной болезни незадолго до поездки, сообщил Саудовскому агентству новостей SPA представитель министерства по делам хаджа и умры королевства.
"Разрешения на совершение умры и посещение двух священных мечетей в Мекке и Медине во время месяца Рамадан будут даваться тем, кто получил две дозы вакцины от коронавируса, тем, кто привился первой дозой за две недели до паломничества, или тем, кто перенес болезнь", - говорится в сообщении министерства.
Как ожидается, месяц мусульманского поста в арабских странах начнется 13 апреля. Это время верующим надлежит посвятить посту и молитве, поэтому многие в Рамадан отправляются в малый хадж - умру, которую в отличие от основного хаджа можно совершить в любое время года.
Большой хадж в этом году пройдет во второй половине июля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли принять участие только те, кто проживает в королевстве, паломников набралось только 10 тысяч человек.
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Религия и мировоззрениеСаудовская АравияМединаМекка
 
 
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