https://ria.ru/20210406/mekka-1604410189.html

Мусульмане смогут посетить Мекку лишь при одном условии, заявили в СА

Мусульмане смогут посетить Мекку лишь при одном условии, заявили в СА

Мусульманские паломники смогут посетить во время Рамадана мусульманские святыни в Саудовской Аравии и совершить в это время малый хадж (умру) только при условии РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:30

2021-04-06T11:30

2021-04-06T11:39

религия и мировоззрение

саудовская аравия

медина

мекка

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ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Мусульманские паломники смогут посетить во время Рамадана мусульманские святыни в Саудовской Аравии и совершить в это время малый хадж (умру) только при условии двукратного вакцинирования от коронавируса, получения первой дозы за 14 дней до умры или перенесенной болезни незадолго до поездки, сообщил Саудовскому агентству новостей SPA представитель министерства по делам хаджа и умры королевства.Как ожидается, месяц мусульманского поста в арабских странах начнется 13 апреля. Это время верующим надлежит посвятить посту и молитве, поэтому многие в Рамадан отправляются в малый хадж - умру, которую в отличие от основного хаджа можно совершить в любое время года.Большой хадж в этом году пройдет во второй половине июля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли принять участие только те, кто проживает в королевстве, паломников набралось только 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300357.html

саудовская аравия

медина

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2021

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саудовская аравия, медина, мекка