https://ria.ru/20210406/matkapital-1604399973.html

В России упростят оформление маткапитала на выплаты на детей

В России упростят оформление маткапитала на выплаты на детей

Министерство труда и социальной защиты упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:33

2021-04-06T10:33

2021-04-06T10:33

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до 3 лет на первого и второго ребенка", - сообщили в пресс-службе.Как пояснили в Минтруде, упрощается механизм оформления выплат. Необходимые для этого сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20210215/matkapital-1597465085.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество