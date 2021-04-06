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В России упростят оформление маткапитала на выплаты на детей
В России упростят оформление маткапитала на выплаты на детей
Министерство труда и социальной защиты упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:33
2021-04-06T10:33
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до 3 лет на первого и второго ребенка", - сообщили в пресс-службе.Как пояснили в Минтруде, упрощается механизм оформления выплат. Необходимые для этого сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала, уточнили в министерстве.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

В России упростят оформление маткапитала на выплаты на детей

10:33 06.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до 3 лет на первого и второго ребенка", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в Минтруде, упрощается механизм оформления выплат. Необходимые для этого сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.
Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала, уточнили в министерстве.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбщество
 
 
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