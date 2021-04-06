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Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship

Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship

Прототип космического корабля Starship SN11 американской частной компании SpaceX взорвался из-за утечки метана, сообщил глава компании Илон Маск. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:52

2021-04-06T18:52

2021-04-06T18:54

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Прототип космического корабля Starship SN11 американской частной компании SpaceX взорвался из-за утечки метана, сообщил глава компании Илон Маск.На сайте NASA SpaceFlight.com появилось сообщение о том, что новый прототип Starship, SN15, готовится к выкатке на стартовую площадку. Ранее Маск отметил, что SN15 - это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Это уже третье неудачное испытание в этом году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

https://ria.ru/20210405/mask-1604227783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, луна, марс, космос - риа наука, spacex, техас, в мире