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Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship
Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship
Прототип космического корабля Starship SN11 американской частной компании SpaceX взорвался из-за утечки метана, сообщил глава компании Илон Маск. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:52
2021-04-06T18:54
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Прототип космического корабля Starship SN11 американской частной компании SpaceX взорвался из-за утечки метана, сообщил глава компании Илон Маск.На сайте NASA SpaceFlight.com появилось сообщение о том, что новый прототип Starship, SN15, готовится к выкатке на стартовую площадку. Ранее Маск отметил, что SN15 - это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Это уже третье неудачное испытание в этом году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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илон маск, луна, марс, космос - риа наука, spacex, техас, в мире

Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship

18:52 06.04.2021 (обновлено: 18:54 06.04.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Прототип космического корабля Starship SN11 американской частной компании SpaceX взорвался из-за утечки метана, сообщил глава компании Илон Маск.

"Небольшая утечка метана привела к возгоранию двигателя номер два и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Мы всеми возможными способами устраняем неполадки", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

На сайте NASA SpaceFlight.com появилось сообщение о том, что новый прототип Starship, SN15, готовится к выкатке на стартовую площадку. Ранее Маск отметил, что SN15 - это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.
SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Это уже третье неудачное испытание в этом году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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