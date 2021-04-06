https://ria.ru/20210406/manyak-1727032950.html

Сосед рассказал о круглосуточной слежке за "скопинским маньяком"

Сосед рассказал о круглосуточной слежке за "скопинским маньяком"

Полиция следит за так называемым "скопинским маньяком" Виктором Моховым, в том числе, ночью, рассказал РИА Новости один из его соседей. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:53

2021-04-06T14:53

2021-04-06T16:31

виктор мохов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

скопин

саратовская область

происшествия

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СКОПИН (Рязанская область), 6 апр - РИА Новости. Полиция следит за так называемым "скопинским маньяком" Виктором Моховым, в том числе, ночью, рассказал РИА Новости один из его соседей.Ранее, сразу после освобождения и возвращения Мохова в Скопин, возле его дома сотрудники правоохранительных органов дежурили постоянно, круглые сутки. Сейчас же постоянного дежурства не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.Надзор полиции по месту жительства установлен за ним на шесть лет. Мохову также нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа.После этого суд оштрафовал его на 1,2 тысячи рублей, а полиция поставила вопрос о расширении административных ограничений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/sobchak-1604071143.html

скопин

саратовская область

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виктор мохов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), скопин, саратовская область, происшествия