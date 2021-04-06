https://ria.ru/20210406/manizha-1604440495.html

В Кремле не считают участие Манижи в Евровидении актуальной темой

В Кремле не считают участие Манижи в Евровидении актуальной темой

В Кремле не считают ситуацию с представлением РФ Манижей на конкурсе "Евровидение" актуальной темой, на которой стоит акцентировать внимание, заявил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:44

2021-04-06T13:44

2021-04-06T13:44

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

юрий дудь

валентина матвиенко

евровидение

дмитрий песков

елена афанасьева

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Кремле не считают ситуацию с представлением РФ Манижей на конкурсе "Евровидение" актуальной темой, на которой стоит акцентировать внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, как в Кремле смотрят на действия общественных организаций, которые в последнее время обращаются за проверкой по разным поводам в соответствующие надзорные органы и считают ли такие действия консолидирующими или наоборот деструктивными. В частности, одна из организаций попросила проверить песню Манижи для "Евровидения", а другая организация попросила проверить фильм блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков."Я воздержусь от каких-либо комментариев в отношении действия общественных организаций. Только скажу, что безусловно они имеют право на определенное мнение и они имеют право на обращение в соответствующие органы, исходя из этого своего мнения. Поэтому они действуют абсолютно законно. Является ли это действиями, которые идут со знаком плюс или со знаком минус, - это не нам судить, если они просят оценку, ну, наверное оценка последует", - сказал Песков.Отвечая на уточняющий вопрос о том, мониторят ли в Кремле повестку, связанную с культурой и с общественной жизнью, которая генерируется общественными организациями, Песков сказал: "У всех же разная повестка дня".На реплику о том, что получается, что Манижа и ее песня не являются первоочередной темой на повестке дня Кремля, Песков сказал: "Ну, как мне кажется, да"."Все-таки вряд ли можно концентрировать все свое внимание на подобном конкурсе, который явно не имеет отношения к нашей повседневной жизни, первоочередным задачам", - отметил он.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021", и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс. В свою очередь, сенатор Елена Афанасьева отметила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на "Евровидение": удивила ее внешность, удивила песня". По мнению Афанасьевой, "смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian Women.

https://ria.ru/20210405/manizha-1604355912.html

https://ria.ru/20210403/manizha-1604082660.html

https://ria.ru/20210331/dannye-1603641277.html

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, юрий дудь, валентина матвиенко, евровидение, дмитрий песков, елена афанасьева, роттердам