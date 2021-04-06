https://ria.ru/20210406/lyubertsy-1727033104.html

В Люберцах "заминировали" 46 объектов

В Люберцах "заминировали" 46 объектов

Семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта и более 30 магазинов торговой сети "Магнит" в подмосковных Люберцах получили по... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:53

2021-04-06T14:53

2021-04-06T14:53

василий пискарев

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

втб

московская область (подмосковье)

япония

сша

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта и более 30 магазинов торговой сети "Магнит" в подмосковных Люберцах получили по электронной почте анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось об угрозах взрыва на шести объектах с массовым пребыванием людей в Люберцах: торговом центре "Подосинки", МФЦ, БТИ, службе судебных приставов, управлении социальной защиты и городском суде."Всего поступили угрозы в адрес 46 объектов в Люберцах: 33 магазинов "Магнит", семи отделений банка ВТБ, центральном межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта, службе судебных приставов, ТЦ "Подосинки", БТИ, городском суде и управлении соцзащиты", - сказал собеседник агентства.По его словам, по электронной почте во вторник поступили угрозы "минирования" 53 объектов на территории Московской области, в том числе торгово-развлекательного центра "Вегас" в городском округе Ленинский.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210405/krasnoyarsk-1604231085.html

https://ria.ru/20210405/minirovanie-1604219210.html

московская область (подмосковье)

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), втб, московская область (подмосковье), япония, сша, происшествия