В Люберцах "заминировали" 46 объектов
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта и более 30 магазинов торговой сети "Магнит" в подмосковных Люберцах получили по электронной почте анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об угрозах взрыва на шести объектах с массовым пребыванием людей в Люберцах: торговом центре "Подосинки", МФЦ, БТИ, службе судебных приставов, управлении социальной защиты и городском суде.
"Всего поступили угрозы в адрес 46 объектов в Люберцах: 33 магазинов "Магнит", семи отделений банка ВТБ, центральном межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта, службе судебных приставов, ТЦ "Подосинки", БТИ, городском суде и управлении соцзащиты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по электронной почте во вторник поступили угрозы "минирования" 53 объектов на территории Московской области, в том числе торгово-развлекательного центра "Вегас" в городском округе Ленинский.
5 апреля, 03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.