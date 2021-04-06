Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/lyubertsy-1727033104.html
В Люберцах "заминировали" 46 объектов
В Люберцах "заминировали" 46 объектов
Семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта и более 30 магазинов торговой сети "Магнит" в подмосковных Люберцах получили по... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:53
2021-04-06T14:53
василий пискарев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
втб
московская область (подмосковье)
япония
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта и более 30 магазинов торговой сети "Магнит" в подмосковных Люберцах получили по электронной почте анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось об угрозах взрыва на шести объектах с массовым пребыванием людей в Люберцах: торговом центре "Подосинки", МФЦ, БТИ, службе судебных приставов, управлении социальной защиты и городском суде."Всего поступили угрозы в адрес 46 объектов в Люберцах: 33 магазинов "Магнит", семи отделений банка ВТБ, центральном межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта, службе судебных приставов, ТЦ "Подосинки", БТИ, городском суде и управлении соцзащиты", - сказал собеседник агентства.По его словам, по электронной почте во вторник поступили угрозы "минирования" 53 объектов на территории Московской области, в том числе торгово-развлекательного центра "Вегас" в городском округе Ленинский.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210405/krasnoyarsk-1604231085.html
https://ria.ru/20210405/minirovanie-1604219210.html
московская область (подмосковье)
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий пискарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), втб, московская область (подмосковье), япония, сша, происшествия

В Люберцах "заминировали" 46 объектов

14:53 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Семь отделений банка ВТБ, территориальное управление воздушного транспорта и более 30 магазинов торговой сети "Магнит" в подмосковных Люберцах получили по электронной почте анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об угрозах взрыва на шести объектах с массовым пребыванием людей в Люберцах: торговом центре "Подосинки", МФЦ, БТИ, службе судебных приставов, управлении социальной защиты и городском суде.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 09:27
Несколько красноярских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
"Всего поступили угрозы в адрес 46 объектов в Люберцах: 33 магазинов "Магнит", семи отделений банка ВТБ, центральном межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта, службе судебных приставов, ТЦ "Подосинки", БТИ, городском суде и управлении соцзащиты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по электронной почте во вторник поступили угрозы "минирования" 53 объектов на территории Московской области, в том числе торгово-развлекательного центра "Вегас" в городском округе Ленинский.
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 03:06
Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
 
Василий ПискаревГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВТБМосковская область (Подмосковье)ЯпонияСШАПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния