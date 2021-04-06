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Лукашенко не видит смысла сохранять посольства в некоторых странах
Лукашенко не видит смысла сохранять посольства в некоторых странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики и полный штат дипломатов. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:57
2021-04-06T17:02
парламентское собрание союза беларуси и россии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики и полный штат дипломатов."Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни", - сказал президент.Он заявил, что на совещании "предстоит обсудить ряд актуальных вопросов деятельности министерства иностранных дел с особым акцентом на тему оптимизации дипломатического присутствия за рубежом". "Естественно, мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям, в том числе и мидовскими. Наряду с многочисленными рисками и угрозами появляются и новые возможности. В условиях конкуренции победит тот, кто сможет ими грамотно воспользоваться", - подчеркнул Лукашенко.
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александр лукашенко, минск, белоруссия

Лукашенко не видит смысла сохранять посольства в некоторых странах

11:57 06.04.2021 (обновлено: 17:02 06.04.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики и полный штат дипломатов.

"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по оптимизации сети загранучреждений. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

"Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни", - сказал президент.
Он заявил, что на совещании "предстоит обсудить ряд актуальных вопросов деятельности министерства иностранных дел с особым акцентом на тему оптимизации дипломатического присутствия за рубежом". "Естественно, мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям, в том числе и мидовскими. Наряду с многочисленными рисками и угрозами появляются и новые возможности. В условиях конкуренции победит тот, кто сможет ими грамотно воспользоваться", - подчеркнул Лукашенко.
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