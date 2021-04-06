https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604415555.html

Лукашенко не видит смысла сохранять посольства в некоторых странах

Лукашенко не видит смысла сохранять посольства в некоторых странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики и полный штат дипломатов. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:57

2021-04-06T11:57

2021-04-06T17:02

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_0:42:3075:1772_1920x0_80_0_0_21a5a67f9dfed39cac27fb489deb6d91.jpg

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики и полный штат дипломатов."Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни", - сказал президент.Он заявил, что на совещании "предстоит обсудить ряд актуальных вопросов деятельности министерства иностранных дел с особым акцентом на тему оптимизации дипломатического присутствия за рубежом". "Естественно, мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям, в том числе и мидовскими. Наряду с многочисленными рисками и угрозами появляются и новые возможности. В условиях конкуренции победит тот, кто сможет ими грамотно воспользоваться", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия