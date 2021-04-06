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Члена московской ОНК Литвинович досрочно освободили от должности
Члена московской ОНК Литвинович досрочно освободили от должности
В Общественной палате РФ удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:32
2021-04-06T17:32
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россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Общественной палате РФ удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович."Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович", - говорится в Telegram-канале Общественной палаты.Ранее Литвинович сообщила, что ОНК столицы проголосовала за начало процесса об ее исключении из комиссии. По словам Литвинович, такое решение было принято из-за того, что она разгласила в интервью телеканалу "Дождь" данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь.Впоследствии в ОНК РИА Новости заявили, что Литвинович неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и навязывала адвоката заключенным.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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марина литвинович, россия, любовь соболь, онк, telegram (приложение), фонд борьбы с коррупцией, москва

Члена московской ОНК Литвинович досрочно освободили от должности

17:32 06.04.2021
 
© Фото : ОНК МосквыЧлен ОНК Марина Литвинович
Член ОНК Марина Литвинович - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : ОНК Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Общественной палате РФ удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович.
"Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович", - говорится в Telegram-канале Общественной палаты.
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Ранее Литвинович сообщила, что ОНК столицы проголосовала за начало процесса об ее исключении из комиссии. По словам Литвинович, такое решение было принято из-за того, что она разгласила в интервью телеканалу "Дождь" данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь.
Впоследствии в ОНК РИА Новости заявили, что Литвинович неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и навязывала адвоката заключенным.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Марина ЛитвиновичРоссияЛюбовь СобольОНКTelegram (приложение)Фонд борьбы с коррупциейМосква
 
 
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