https://ria.ru/20210406/litvinovich-1727069913.html

Члена московской ОНК Литвинович досрочно освободили от должности

Члена московской ОНК Литвинович досрочно освободили от должности

В Общественной палате РФ удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:32

2021-04-06T17:32

2021-04-06T17:32

марина литвинович

россия

любовь соболь

онк

telegram (приложение)

фонд борьбы с коррупцией

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Общественной палате РФ удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович."Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович", - говорится в Telegram-канале Общественной палаты.Ранее Литвинович сообщила, что ОНК столицы проголосовала за начало процесса об ее исключении из комиссии. По словам Литвинович, такое решение было принято из-за того, что она разгласила в интервью телеканалу "Дождь" данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь.Впоследствии в ОНК РИА Новости заявили, что Литвинович неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и навязывала адвоката заключенным.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210405/sobol-1604300788.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, россия, любовь соболь, онк, telegram (приложение), фонд борьбы с коррупцией, москва