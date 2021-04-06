https://ria.ru/20210406/litvinovich-1727069913.html
Члена московской ОНК Литвинович досрочно освободили от должности
Члена московской ОНК Литвинович досрочно освободили от должности
В Общественной палате РФ удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:32
2021-04-06T17:32
2021-04-06T17:32
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Общественной палате РФ удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович."Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович", - говорится в Telegram-канале Общественной палаты.Ранее Литвинович сообщила, что ОНК столицы проголосовала за начало процесса об ее исключении из комиссии. По словам Литвинович, такое решение было принято из-за того, что она разгласила в интервью телеканалу "Дождь" данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК* Любови Соболь.Впоследствии в ОНК РИА Новости заявили, что Литвинович неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и навязывала адвоката заключенным.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210405/sobol-1604300788.html
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марина литвинович, россия, любовь соболь, онк, telegram (приложение), фонд борьбы с коррупцией, москва