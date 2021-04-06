https://ria.ru/20210406/lazarev-1604309305.html

Топалов оставил странный комментарий под снимком Лазарева с голым торсом

Топалов оставил странный комментарий под снимком Лазарева с голым торсом

Певец Влад Топалов оставил странный комментарий под фотографией своего друга Сергея Лазарева, на которой поп-исполнитель загорает на яхте во время отдыха в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T01:23

2021-04-06T01:23

2021-04-06T01:23

регина тодоренко

мексика

шоубиз

влад топалов

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

сергей лазарев

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певец Влад Топалов оставил странный комментарий под фотографией своего друга Сергея Лазарева, на которой поп-исполнитель загорает на яхте во время отдыха в Мексике.Одним из первых на "горячий" снимок отреагировал экс-солист группы Smash!!"Сережа, ты нереально красивый! Тело — космос. Выглядишь на миллион баксов. Так держать. Я тебя цалу и обнимаю (Текст автора. — Прим. ред.)", — написал Влад Топалов. За несколько часов этот комментарий набрал почти две тысячи лайков, а пользователи начали активно обсуждать слова супруга Регины Тодоренко. "Влад, ты чего это?", "И к чему этот комментарий?", — отреагировали некоторые подписчики на слова Топалова. Однако многие все-таки оценили его юмор и признались, что посмеялись от души.

https://ria.ru/20210103/smash-1591892390.html

мексика

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2021

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регина тодоренко, мексика, влад топалов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, сергей лазарев