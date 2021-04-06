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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210406/lazarev-1604309305.html
Топалов оставил странный комментарий под снимком Лазарева с голым торсом
Топалов оставил странный комментарий под снимком Лазарева с голым торсом
Певец Влад Топалов оставил странный комментарий под фотографией своего друга Сергея Лазарева, на которой поп-исполнитель загорает на яхте во время отдыха в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T01:23
2021-04-06T01:23
регина тодоренко
мексика
шоубиз
влад топалов
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сергей лазарев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певец Влад Топалов оставил странный комментарий под фотографией своего друга Сергея Лазарева, на которой поп-исполнитель загорает на яхте во время отдыха в Мексике.Одним из первых на "горячий" снимок отреагировал экс-солист группы Smash!!"Сережа, ты нереально красивый! Тело — космос. Выглядишь на миллион баксов. Так держать. Я тебя цалу и обнимаю (Текст автора. — Прим. ред.)", — написал Влад Топалов. За несколько часов этот комментарий набрал почти две тысячи лайков, а пользователи начали активно обсуждать слова супруга Регины Тодоренко. "Влад, ты чего это?", "И к чему этот комментарий?", — отреагировали некоторые подписчики на слова Топалова. Однако многие все-таки оценили его юмор и признались, что посмеялись от души.
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регина тодоренко, мексика, влад топалов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, сергей лазарев

Топалов оставил странный комментарий под снимком Лазарева с голым торсом

01:23 06.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певец Влад Топалов оставил странный комментарий под фотографией своего друга Сергея Лазарева, на которой поп-исполнитель загорает на яхте во время отдыха в Мексике.

"Вот такая рыбалка мне нравится", — написал Лазарев в Instagram.

Одним из первых на "горячий" снимок отреагировал экс-солист группы Smash!!
"Сережа, ты нереально красивый! Тело — космос. Выглядишь на миллион баксов. Так держать. Я тебя цалу и обнимаю (Текст автора. — Прим. ред.)", — написал Влад Топалов.
За несколько часов этот комментарий набрал почти две тысячи лайков, а пользователи начали активно обсуждать слова супруга Регины Тодоренко.
"Влад, ты чего это?", "И к чему этот комментарий?", — отреагировали некоторые подписчики на слова Топалова. Однако многие все-таки оценили его юмор и признались, что посмеялись от души.
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ШоубизРегина ТодоренкоМексикаВлад ТопаловШоу-бизнесЗнаменитостизвездыСергей Лазарев
 
 
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