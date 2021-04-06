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Умер "отец евро" Роберт Манделл
Умер "отец евро" Роберт Манделл
Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни, сообщает местное информагентство... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:30
2021-04-06T11:43
тоскана
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италия
справки
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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни, сообщает местное информагентство Adnkronos.Манделл скончался после продолжительной болезни утром 4 апреля в больнице в итальянской Тоскане. В ее провинции Сиена он проживал попеременно с Нью-Йорком в течение последних 30 лет, отмечает агентство.Роберт Манделл известен как "идейный вдохновитель" евро. В начале 60-х годов он стал соавтором теории оптимальных валютных зон — областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями. К условиям внутреннего равновесия относят низкий уровень инфляции и обеспечение как можно более полной занятости. Участники валютной зоны должны отказаться от независимой денежно-кредитной политики и корректировки обменного курса национальной валюты. Соответственно, делается вывод о том, что группе регионов или стран будет выгодно иметь единую валюту.Манделл преподавал в нескольких университетах, но большую часть карьеры посвятил нью-йоркскому Колумбийскому. В 70-х годах занимал должности в финансовом комитете Экономического и валютного союза — прообразе нынешнего Европейского союза. В 1999 году экономисту была вручена Нобелевская премия "За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон". Исследования Манделла помогли заложить основу для евро.
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тоскана, нью-йорк (город), италия, справки

Умер "отец евро" Роберт Манделл

10:30 06.04.2021 (обновлено: 11:43 06.04.2021)
 
© AP Photo / Vincent YuНобелевский лауреат по экономике Роберт Манделл
Нобелевский лауреат по экономике Роберт Манделл - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Vincent Yu
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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни, сообщает местное информагентство Adnkronos.
Манделл скончался после продолжительной болезни утром 4 апреля в больнице в итальянской Тоскане. В ее провинции Сиена он проживал попеременно с Нью-Йорком в течение последних 30 лет, отмечает агентство.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 11:08
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Роберт Манделл известен как "идейный вдохновитель" евро. В начале 60-х годов он стал соавтором теории оптимальных валютных зон — областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями. К условиям внутреннего равновесия относят низкий уровень инфляции и обеспечение как можно более полной занятости. Участники валютной зоны должны отказаться от независимой денежно-кредитной политики и корректировки обменного курса национальной валюты. Соответственно, делается вывод о том, что группе регионов или стран будет выгодно иметь единую валюту.
Манделл преподавал в нескольких университетах, но большую часть карьеры посвятил нью-йоркскому Колумбийскому. В 70-х годах занимал должности в финансовом комитете Экономического и валютного союза — прообразе нынешнего Европейского союза. В 1999 году экономисту была вручена Нобелевская премия "За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон". Исследования Манделла помогли заложить основу для евро.
 
ТосканаНью-Йорк (город)ИталияСправки
 
 
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