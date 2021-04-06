https://ria.ru/20210406/laureat-1604399349.html

Умер "отец евро" Роберт Манделл

Умер "отец евро" Роберт Манделл

Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни, сообщает местное информагентство... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:30

2021-04-06T10:30

2021-04-06T11:43

тоскана

нью-йорк (город)

италия

справки

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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни, сообщает местное информагентство Adnkronos.Манделл скончался после продолжительной болезни утром 4 апреля в больнице в итальянской Тоскане. В ее провинции Сиена он проживал попеременно с Нью-Йорком в течение последних 30 лет, отмечает агентство.Роберт Манделл известен как "идейный вдохновитель" евро. В начале 60-х годов он стал соавтором теории оптимальных валютных зон — областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями. К условиям внутреннего равновесия относят низкий уровень инфляции и обеспечение как можно более полной занятости. Участники валютной зоны должны отказаться от независимой денежно-кредитной политики и корректировки обменного курса национальной валюты. Соответственно, делается вывод о том, что группе регионов или стран будет выгодно иметь единую валюту.Манделл преподавал в нескольких университетах, но большую часть карьеры посвятил нью-йоркскому Колумбийскому. В 70-х годах занимал должности в финансовом комитете Экономического и валютного союза — прообразе нынешнего Европейского союза. В 1999 году экономисту была вручена Нобелевская премия "За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон". Исследования Манделла помогли заложить основу для евро.

https://ria.ru/20210305/premiya-1600041751.html

тоскана

нью-йорк (город)

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тоскана, нью-йорк (город), италия, справки