Умер "отец евро" Роберт Манделл
10:30 06.04.2021 (обновлено: 11:43 06.04.2021)
© AP Photo / Vincent YuНобелевский лауреат по экономике Роберт Манделл
© AP Photo / Vincent Yu
РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни, сообщает местное информагентство Adnkronos.
Манделл скончался после продолжительной болезни утром 4 апреля в больнице в итальянской Тоскане. В ее провинции Сиена он проживал попеременно с Нью-Йорком в течение последних 30 лет, отмечает агентство.
Роберт Манделл известен как "идейный вдохновитель" евро. В начале 60-х годов он стал соавтором теории оптимальных валютных зон — областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями. К условиям внутреннего равновесия относят низкий уровень инфляции и обеспечение как можно более полной занятости. Участники валютной зоны должны отказаться от независимой денежно-кредитной политики и корректировки обменного курса национальной валюты. Соответственно, делается вывод о том, что группе регионов или стран будет выгодно иметь единую валюту.
Манделл преподавал в нескольких университетах, но большую часть карьеры посвятил нью-йоркскому Колумбийскому. В 70-х годах занимал должности в финансовом комитете Экономического и валютного союза — прообразе нынешнего Европейского союза. В 1999 году экономисту была вручена Нобелевская премия "За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон". Исследования Манделла помогли заложить основу для евро.