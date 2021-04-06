Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/latviya-1727065927.html
Экс-мэр Риги сравнил правительство Латвии с героями сериала "Наша Russia"
Экс-мэр Риги сравнил правительство Латвии с героями сериала "Наша Russia"
Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков сравнил деятельность министров правительства Латвии в период пандемии COVID-19 с поступками героев... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:14
2021-04-06T18:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
европарламент
astrazeneca
латвия
рига
нил ушаков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155241/81/1552418120_0:77:2416:1436_1920x0_80_0_0_ab09f833af0d8b2c8dedbd3fa2f10416.jpg
РИГА, 6 апр – РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков сравнил деятельность министров правительства Латвии в период пандемии COVID-19 с поступками героев юмористического сериала "Наша Russia"."Министрам пора бы понять, что виноваты только и единственно они сами. Своими действиями в стиле "Наша Раша" они довели ситуацию до того, что значительная часть жителей страны у такого правительства не готова будет взять даже аскорбинку. Не поверят, что они и с аскорбинкой тут не накосячили или не украли что-то важное по дороге. Именно правительство, а не антиваксеры делало и продолжает делать все, чтобы как можно больше латвийцев не шли вакцинироваться", - написал Ушаков в своем профиле в Facebook.Успешной работе центров массовой вакцинации во время пасхальных выходных мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходные, заявил журналистам во вторник министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.В Латвии в пасхальные выходные было открыто 12 центров массовой вакцинации населения. Три из них работали в Риге. По словам Павлютса, на вакцинацию не пришло примерно 2/3 от запланированного количества людей.
https://ria.ru/20210401/astrazenesa-1603722424.html
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155241/81/1552418120_201:0:2217:1512_1920x0_80_0_0_4220d05329ef9e6d30d29f89222eb33e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, европарламент, astrazeneca , латвия, рига, нил ушаков, в мире

Экс-мэр Риги сравнил правительство Латвии с героями сериала "Наша Russia"

17:14 06.04.2021 (обновлено: 18:11 06.04.2021)
 
© Sputnik / Сергей МелконовМэр Риги Нил Ушаков
Мэр Риги Нил Ушаков - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
РИГА, 6 апр – РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков сравнил деятельность министров правительства Латвии в период пандемии COVID-19 с поступками героев юмористического сериала "Наша Russia".
"Министрам пора бы понять, что виноваты только и единственно они сами. Своими действиями в стиле "Наша Раша" они довели ситуацию до того, что значительная часть жителей страны у такого правительства не готова будет взять даже аскорбинку. Не поверят, что они и с аскорбинкой тут не накосячили или не украли что-то важное по дороге. Именно правительство, а не антиваксеры делало и продолжает делать все, чтобы как можно больше латвийцев не шли вакцинироваться", - написал Ушаков в своем профиле в Facebook.
Успешной работе центров массовой вакцинации во время пасхальных выходных мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходные, заявил журналистам во вторник министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.
В Латвии в пасхальные выходные было открыто 12 центров массовой вакцинации населения. Три из них работали в Риге. По словам Павлютса, на вакцинацию не пришло примерно 2/3 от запланированного количества людей.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 01:26
В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропарламентAstraZenecaЛатвияРигаНил УшаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния