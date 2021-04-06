https://ria.ru/20210406/latviya-1727065927.html

Экс-мэр Риги сравнил правительство Латвии с героями сериала "Наша Russia"

Экс-мэр Риги сравнил правительство Латвии с героями сериала "Наша Russia"

Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков сравнил деятельность министров правительства Латвии в период пандемии COVID-19 с поступками героев... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:14

2021-04-06T17:14

2021-04-06T18:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

европарламент

astrazeneca

латвия

рига

нил ушаков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155241/81/1552418120_0:77:2416:1436_1920x0_80_0_0_ab09f833af0d8b2c8dedbd3fa2f10416.jpg

РИГА, 6 апр – РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков сравнил деятельность министров правительства Латвии в период пандемии COVID-19 с поступками героев юмористического сериала "Наша Russia"."Министрам пора бы понять, что виноваты только и единственно они сами. Своими действиями в стиле "Наша Раша" они довели ситуацию до того, что значительная часть жителей страны у такого правительства не готова будет взять даже аскорбинку. Не поверят, что они и с аскорбинкой тут не накосячили или не украли что-то важное по дороге. Именно правительство, а не антиваксеры делало и продолжает делать все, чтобы как можно больше латвийцев не шли вакцинироваться", - написал Ушаков в своем профиле в Facebook.Успешной работе центров массовой вакцинации во время пасхальных выходных мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходные, заявил журналистам во вторник министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.В Латвии в пасхальные выходные было открыто 12 центров массовой вакцинации населения. Три из них работали в Риге. По словам Павлютса, на вакцинацию не пришло примерно 2/3 от запланированного количества людей.

https://ria.ru/20210401/astrazenesa-1603722424.html

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, европарламент, astrazeneca , латвия, рига, нил ушаков, в мире