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Экс-мэр Риги сравнил правительство Латвии с героями сериала "Наша Russia"
Экс-мэр Риги сравнил правительство Латвии с героями сериала "Наша Russia"
Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков сравнил деятельность министров правительства Латвии в период пандемии COVID-19 с поступками героев... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:14
2021-04-06T17:14
2021-04-06T18:11
распространение коронавируса
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европарламент
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нил ушаков
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РИГА, 6 апр – РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков сравнил деятельность министров правительства Латвии в период пандемии COVID-19 с поступками героев юмористического сериала "Наша Russia"."Министрам пора бы понять, что виноваты только и единственно они сами. Своими действиями в стиле "Наша Раша" они довели ситуацию до того, что значительная часть жителей страны у такого правительства не готова будет взять даже аскорбинку. Не поверят, что они и с аскорбинкой тут не накосячили или не украли что-то важное по дороге. Именно правительство, а не антиваксеры делало и продолжает делать все, чтобы как можно больше латвийцев не шли вакцинироваться", - написал Ушаков в своем профиле в Facebook.Успешной работе центров массовой вакцинации во время пасхальных выходных мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходные, заявил журналистам во вторник министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.В Латвии в пасхальные выходные было открыто 12 центров массовой вакцинации населения. Три из них работали в Риге. По словам Павлютса, на вакцинацию не пришло примерно 2/3 от запланированного количества людей.
https://ria.ru/20210401/astrazenesa-1603722424.html
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коронавирус covid-19, европарламент, astrazeneca , латвия, рига, нил ушаков, в мире