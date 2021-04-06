https://ria.ru/20210406/ladakkh-1604379048.html

Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе

Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе

Индия и Китай должны решать проблему Ладакха вдвоем, без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T03:47

2021-04-06T03:47

2021-04-06T03:47

сергей лавров

москва

нью-дели

пекин

китай

индия

в мире

политика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Индия и Китай должны решать проблему Ладакха вдвоем, без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, Россия высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой."Уважаем желание Нью-Дели и Пекина действовать в этой сфере самостоятельно, в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога, без вмешательства внешних сил. Рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий", - добавил министр.Обострение ситуации в пограничном регионе Ладакхе началось в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тысяч солдат, а также военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерство обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг. Разведение началось 10 февраля. За это время военные двух стран отвели со стратегических высот по берегам озера передовые войска, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия в соответствии с соглашением, достигнутым в начале этого месяца. Также были демонтированы военные сооружения, возведенные после столкновений в прошлом году в секторе Пангонг.

https://ria.ru/20210406/afganistan-1604378708.html

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китай

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сергей лавров, москва, нью-дели, пекин, китай, индия, в мире, политика