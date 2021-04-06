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Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
Индия и Китай должны решать проблему Ладакха вдвоем, без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:47
2021-04-06T03:47
сергей лавров
москва
нью-дели
пекин
китай
индия
в мире
политика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Индия и Китай должны решать проблему Ладакха вдвоем, без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, Россия высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой."Уважаем желание Нью-Дели и Пекина действовать в этой сфере самостоятельно, в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога, без вмешательства внешних сил. Рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий", - добавил министр.Обострение ситуации в пограничном регионе Ладакхе началось в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тысяч солдат, а также военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерство обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг. Разведение началось 10 февраля. За это время военные двух стран отвели со стратегических высот по берегам озера передовые войска, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия в соответствии с соглашением, достигнутым в начале этого месяца. Также были демонтированы военные сооружения, возведенные после столкновений в прошлом году в секторе Пангонг.
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сергей лавров, москва, нью-дели, пекин, китай, индия, в мире, политика

Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе

03:47 06.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Индия и Китай должны решать проблему Ладакха вдвоем, без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы внимательно следим за процессом нормализации обстановки на линии фактического контроля, выполняющей роль индийско-китайской границы. Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля договоренности, направленные на урегулирование ситуации", - заявил Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times.
По его словам, Россия высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой.
"Уважаем желание Нью-Дели и Пекина действовать в этой сфере самостоятельно, в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога, без вмешательства внешних сил. Рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий", - добавил министр.
Обострение ситуации в пограничном регионе Ладакхе началось в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тысяч солдат, а также военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерство обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг. Разведение началось 10 февраля. За это время военные двух стран отвели со стратегических высот по берегам озера передовые войска, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия в соответствии с соглашением, достигнутым в начале этого месяца. Также были демонтированы военные сооружения, возведенные после столкновений в прошлом году в секторе Пангонг.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
03:41
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