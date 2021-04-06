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Госдума отклонила проект об обязанности банка объяснять отказ в кредите
Госдума отклонила проект об обязанности банка объяснять отказ в кредите
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации всегда объяснять заемщику причины отказа в выдаче потребительского кредита. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:16
2021-04-06T16:16
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госдума рф
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации всегда объяснять заемщику причины отказа в выдаче потребительского кредита.Сейчас кредитор может отказать заемщику в потребительском кредите (займе) без объяснения причин. При этом кредитор направляет информацию об отказе в бюро кредитных историй.Законопроект, внесенный Народным Хуралом (парламентом) Калмыкии, предлагал обязать кредитора давать "мотивированное объяснение причины" отказа в потребительском кредите. По мнению разработчиков, это позволило бы гражданам иметь полную информацию о своем кредитном потенциале и возможностях устранить проблемы, о которых они зачастую даже не знают.Однако против законопроекта выступили комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет считает, что его реализация "поставит под угрозу в том числе коммерческую тайну в отношении так называемых "скоринговых" моделей, используемых кредитными организациями для проведения оценки рисков кредитования заемщиков, а также для формирования своих резервов и капитала".Как отмечает комитет, Конституционный суд РФ ранее указывал, что право кредитора отказать заемщику в потребкредите без объяснения причин обеспечивает в том числе сохранение конфиденциальности методик, позволяющих кредитным организациям проверять потенциальных заемщиков и тем самым снижать риск невозврата средств.Правительство по аналогичным основаниям также не поддержало законопроект. Одновременно кабмин отметил, что отношения между кредитной организацией и ее клиентами имеют гражданско-правовой характер и регулируются условиями заключенных договоров и нормами гражданского законодательства. Оно не относит кредитный договор к публичным договорам, в связи с чем кредитор не обязан заключать его с каждым обратившимся лицом.
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россия, госдума рф, экономика

Госдума отклонила проект об обязанности банка объяснять отказ в кредите

16:16 06.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации всегда объяснять заемщику причины отказа в выдаче потребительского кредита.
Сейчас кредитор может отказать заемщику в потребительском кредите (займе) без объяснения причин. При этом кредитор направляет информацию об отказе в бюро кредитных историй.
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Законопроект, внесенный Народным Хуралом (парламентом) Калмыкии, предлагал обязать кредитора давать "мотивированное объяснение причины" отказа в потребительском кредите. По мнению разработчиков, это позволило бы гражданам иметь полную информацию о своем кредитном потенциале и возможностях устранить проблемы, о которых они зачастую даже не знают.
Однако против законопроекта выступили комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет считает, что его реализация "поставит под угрозу в том числе коммерческую тайну в отношении так называемых "скоринговых" моделей, используемых кредитными организациями для проведения оценки рисков кредитования заемщиков, а также для формирования своих резервов и капитала".
Как отмечает комитет, Конституционный суд РФ ранее указывал, что право кредитора отказать заемщику в потребкредите без объяснения причин обеспечивает в том числе сохранение конфиденциальности методик, позволяющих кредитным организациям проверять потенциальных заемщиков и тем самым снижать риск невозврата средств.
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Правительство по аналогичным основаниям также не поддержало законопроект. Одновременно кабмин отметил, что отношения между кредитной организацией и ее клиентами имеют гражданско-правовой характер и регулируются условиями заключенных договоров и нормами гражданского законодательства. Оно не относит кредитный договор к публичным договорам, в связи с чем кредитор не обязан заключать его с каждым обратившимся лицом.
 
РоссияГосдума РФЭкономика
 
 
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