https://ria.ru/20210406/kravchuk-1727095362.html

Кравчук предложил изменить контроль за выполнением минских соглашений

Кравчук предложил изменить контроль за выполнением минских соглашений

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев может подготовить новый документ, в котором будут изложены решения по... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:04

2021-04-06T20:04

2021-04-06T20:04

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

леонид кравчук

владимир зеленский

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев может подготовить новый документ, в котором будут изложены решения по выполнению минских соглашений."Я думаю, что мы, то есть Украина, подготовим соответствующий документ или заявление, или обращение. Я еще не могу даже сказать, как он точно будет называться, но суть заключается в том, что нужно какие-то принимать решения, которых еще не было на минской площадке. Речь идет о том, что эти решения нужно принимать и контролировать их выполнение. Вот мы и предложим, как это сделать и надеемся, что участники или стороны поймут значение этого документа и примут его", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, оон, украина, в мире