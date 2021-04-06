Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/koster-1604374157.html
Юрист объяснил, когда дачники могут разжигать костры
Юрист объяснил, когда дачники могут разжигать костры
Теперь жечь костры на собственной даче можно только при соблюдении определенных условий. Например, костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T01:13
2021-04-06T01:13
достигация
россия
артем баранов
дача
загородная недвижимость
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40849/48/408494845_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_e76d2bf8f42435e671b859f053c682b0.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Теперь жечь костры на собственной даче можно только при соблюдении определенных условий. Например, костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. И при этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. Кроме того, эксперт предупредил, что костер должен находится от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного — не менее 30. Баранов отмечает, что за несоблюдение правил можно заработать штраф до 3 тысяч, и 5 тысяч в случае, ели по вашей вине произошел пожар."Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по ст. 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности", — внушает Баранов.
https://realty.ria.ru/20210401/dachi-1603482421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40849/48/408494845_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_26edf3f0f22ff719fd191b0884acbc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
достигация, россия, артем баранов, дача, загородная недвижимость, общество

Юрист объяснил, когда дачники могут разжигать костры

01:13 06.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКостер
Костер - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Теперь жечь костры на собственной даче можно только при соблюдении определенных условий. Например, костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. И при этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.
"Открытый огонь — это не норма. Если вам надо сжечь мусор или траву, делайте это в специальном мусоросжигателе. Альтернатива — яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки" — говорит юрист.
Кроме того, эксперт предупредил, что костер должен находится от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного — не менее 30. Баранов отмечает, что за несоблюдение правил можно заработать штраф до 3 тысяч, и 5 тысяч в случае, ели по вашей вине произошел пожар.
"Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по ст. 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности", — внушает Баранов.
Дачи в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 03:00
Эксперт рассказал, какие дачи подорожают к лету
 
ДостигацияРоссияАртем БарановДачаЗагородная недвижимостьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния