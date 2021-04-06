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Юрист объяснил, когда дачники могут разжигать костры
Юрист объяснил, когда дачники могут разжигать костры
Теперь жечь костры на собственной даче можно только при соблюдении определенных условий. Например, костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T01:13
2021-04-06T01:13
2021-04-06T01:13
достигация
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артем баранов
дача
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Теперь жечь костры на собственной даче можно только при соблюдении определенных условий. Например, костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. И при этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. Кроме того, эксперт предупредил, что костер должен находится от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного — не менее 30. Баранов отмечает, что за несоблюдение правил можно заработать штраф до 3 тысяч, и 5 тысяч в случае, ели по вашей вине произошел пожар."Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по ст. 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности", — внушает Баранов.
https://realty.ria.ru/20210401/dachi-1603482421.html
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достигация, россия, артем баранов, дача, загородная недвижимость, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Теперь жечь костры на собственной даче можно только при соблюдении определенных условий. Например, костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. И при этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой, рассказал агентству "Прайм
" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов
.
"Открытый огонь — это не норма. Если вам надо сжечь мусор или траву, делайте это в специальном мусоросжигателе. Альтернатива — яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки" — говорит юрист.
Кроме того, эксперт предупредил, что костер должен находится от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного — не менее 30. Баранов отмечает, что за несоблюдение правил можно заработать штраф до 3 тысяч, и 5 тысяч в случае, ели по вашей вине произошел пожар.
"Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по ст. 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности", — внушает Баранов.