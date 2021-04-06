https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727048953.html

В России не выявляли случаев передачи COVID-19 от животных к человеку

В России не выявляли случаев передачи COVID-19 от животных к человеку

Случаи передачи коронавируса от животных к человеку в России пока не установлены, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:02

2021-04-06T16:02

2021-04-06T16:09

наталья пшеничная

мелита вуйнович

воз

санкт-петербург

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Случаи передачи коронавируса от животных к человеку в России пока не установлены, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что ВОЗ рекомендует больным с COVID-19 ограничивать контакты с домашними питомцами ввиду возможности передачи вируса от человека к животному, могут происходить генетические модификации вируса, что может иметь последствия для заболевания людейОна уточнила, что в мире известны случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей (норок) на зверофермах от больных людей. В январе сообщалось о случае заражения кошки SARS-CoV2 от своего хозяина в Санкт-Петербурге, отметила специалист."Заражение животных SARS-CoV-2 может иметь последствия для здоровья животных. Поэтому нужно бережно относится к своим животным, стараясь избегать с ними близкого общения, если у вас появились признаки респираторной инфекции", - подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604255180.html

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наталья пшеничная, мелита вуйнович, воз, санкт-петербург, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество