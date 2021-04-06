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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727048953.html
В России не выявляли случаев передачи COVID-19 от животных к человеку
В России не выявляли случаев передачи COVID-19 от животных к человеку
Случаи передачи коронавируса от животных к человеку в России пока не установлены, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:02
2021-04-06T16:09
наталья пшеничная
мелита вуйнович
воз
санкт-петербург
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Случаи передачи коронавируса от животных к человеку в России пока не установлены, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что ВОЗ рекомендует больным с COVID-19 ограничивать контакты с домашними питомцами ввиду возможности передачи вируса от человека к животному, могут происходить генетические модификации вируса, что может иметь последствия для заболевания людейОна уточнила, что в мире известны случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей (норок) на зверофермах от больных людей. В январе сообщалось о случае заражения кошки SARS-CoV2 от своего хозяина в Санкт-Петербурге, отметила специалист."Заражение животных SARS-CoV-2 может иметь последствия для здоровья животных. Поэтому нужно бережно относится к своим животным, стараясь избегать с ними близкого общения, если у вас появились признаки респираторной инфекции", - подчеркнула Пшеничная.
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наталья пшеничная, мелита вуйнович, воз, санкт-петербург, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России не выявляли случаев передачи COVID-19 от животных к человеку

16:02 06.04.2021 (обновлено: 16:09 06.04.2021)
 
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
Благотворительный фестиваль Кошки-мышки - 2021 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Случаи передачи коронавируса от животных к человеку в России пока не установлены, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что ВОЗ рекомендует больным с COVID-19 ограничивать контакты с домашними питомцами ввиду возможности передачи вируса от человека к животному, могут происходить генетические модификации вируса, что может иметь последствия для заболевания людей

"В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных к человеку (без учета дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае)", - сказала Пшеничная журналистам.

Она уточнила, что в мире известны случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей (норок) на зверофермах от больных людей. В январе сообщалось о случае заражения кошки SARS-CoV2 от своего хозяина в Санкт-Петербурге, отметила специалист.
"Заражение животных SARS-CoV-2 может иметь последствия для здоровья животных. Поэтому нужно бережно относится к своим животным, стараясь избегать с ними близкого общения, если у вас появились признаки респираторной инфекции", - подчеркнула Пшеничная.
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяМелита ВуйновичВОЗСанкт-ПетербургРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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