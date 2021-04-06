В России не выявляли случаев передачи COVID-19 от животных к человеку
16:02 06.04.2021 (обновлено: 16:09 06.04.2021)
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Случаи передачи коронавируса от животных к человеку в России пока не установлены, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что ВОЗ рекомендует больным с COVID-19 ограничивать контакты с домашними питомцами ввиду возможности передачи вируса от человека к животному, могут происходить генетические модификации вируса, что может иметь последствия для заболевания людей
"В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных к человеку (без учета дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае)", - сказала Пшеничная журналистам.
Она уточнила, что в мире известны случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей (норок) на зверофермах от больных людей. В январе сообщалось о случае заражения кошки SARS-CoV2 от своего хозяина в Санкт-Петербурге, отметила специалист.
"Заражение животных SARS-CoV-2 может иметь последствия для здоровья животных. Поэтому нужно бережно относится к своим животным, стараясь избегать с ними близкого общения, если у вас появились признаки респираторной инфекции", - подчеркнула Пшеничная.