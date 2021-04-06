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В Екатеринбурге выявили случай заражения британским штаммом коронавируса
В Екатеринбурге выявили случай заражения британским штаммом коронавируса
Первый случай заражения британским штаммом коронавируса выявлен в Екатеринбурге у местной жительницы, вернувшейся из Турции, сообщает во вторник региональное... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:14
2021-04-06T15:14
2021-04-06T15:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Первый случай заражения британским штаммом коронавируса выявлен в Екатеринбурге у местной жительницы, вернувшейся из Турции, сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора.В ведомстве добавили, что круг контактных лиц заболевшей установлен, информация о нем направлена в территориальные отделы управления Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного обследования.Всего, по последним данным оперативного штаба региона, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 83,3 тысячи случаев COVID-19, более 2,7 тысячи пациентов скончались.
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург, общество