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Инфекционист оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Инфекционист оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, но растет заболеваемость в окружающих странах, заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:10
2021-04-06T15:10
2021-04-06T15:28
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, но растет заболеваемость в окружающих странах, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Мы сейчас с вами находимся в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, это продолжение снижения заболеваемости. И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах. И это, наверное, очень хорошо, хотя мы видим, что вокруг, во многих странах, наблюдается значительный подъем заболеваемости", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В РФ не ожидается повышения заболеваемости коронавирусом, добавил Николай Малышев."Я думаю, что все-таки ее не будет, значительного, существенного повышения заболеваемости, потому что мы с вами на протяжении последних недель видим цифры достаточно стабильные", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, но растет заболеваемость в окружающих странах, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев
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"Мы сейчас с вами находимся в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, это продолжение снижения заболеваемости. И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах. И это, наверное, очень хорошо, хотя мы видим, что вокруг, во многих странах, наблюдается значительный подъем заболеваемости", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В РФ не ожидается повышения заболеваемости коронавирусом, добавил Николай Малышев.
"Я думаю, что все-таки ее не будет, значительного, существенного повышения заболеваемости, потому что мы с вами на протяжении последних недель видим цифры достаточно стабильные", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".