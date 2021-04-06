https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727036799.html

Инфекционист оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Инфекционист оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, но растет заболеваемость в окружающих странах, заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:10

2021-04-06T15:10

2021-04-06T15:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, но растет заболеваемость в окружающих странах, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Мы сейчас с вами находимся в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, это продолжение снижения заболеваемости. И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах. И это, наверное, очень хорошо, хотя мы видим, что вокруг, во многих странах, наблюдается значительный подъем заболеваемости", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В РФ не ожидается повышения заболеваемости коронавирусом, добавил Николай Малышев."Я думаю, что все-таки ее не будет, значительного, существенного повышения заболеваемости, потому что мы с вами на протяжении последних недель видим цифры достаточно стабильные", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604437193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество