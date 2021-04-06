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Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России, оперативно реагировать на нехватку... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:04
2021-04-06T13:04
2021-04-06T13:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России, оперативно реагировать на нехватку препаратов.
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коронавирус в россии, михаил мишустин, общество