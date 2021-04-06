Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

"Крайне важно наращивать темпы вакцинации. Многие хотят сделать прививку от коронавируса, и у людей должна быть такая возможность. Надо оперативно реагировать, если где-то не хватает препаратов и, конечно, отслеживать всю цепочку их поставки – от завода до поликлиники. Все должно быть организовано удобно для людей", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.