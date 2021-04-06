https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604420543.html

Эксперт оценил возможность начала третьей волны коронавируса в России

Эксперт оценил возможность начала третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса в России, в теории, может быть связана с распространением более заразных вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:32

2021-04-06T12:32

2021-04-06T12:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Третья волна коронавируса в России, в теории, может быть связана с распространением более заразных вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов."Если мы учтем, что индекс репродуктивный выше у британского варианта, и если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна, наверное, если мы гипотетически о ней говорим, она, может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта", - сказал Лиознов на научной сессии РАН "Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям".Он пояснил, что базовый репродуктивный коэффициент – среднее количество вторичных случаев инфекции, вызванных один инфицированным, для исходного варианта коронавируса сейчас составляет менее 1, а для британского варианта – 1,25.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть - южноафриканским, все случаи – завозные.

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2021

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