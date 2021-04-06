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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604420543.html
Эксперт оценил возможность начала третьей волны коронавируса в России
Эксперт оценил возможность начала третьей волны коронавируса в России
Третья волна коронавируса в России, в теории, может быть связана с распространением более заразных вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:32
2021-04-06T12:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Третья волна коронавируса в России, в теории, может быть связана с распространением более заразных вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов."Если мы учтем, что индекс репродуктивный выше у британского варианта, и если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна, наверное, если мы гипотетически о ней говорим, она, может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта", - сказал Лиознов на научной сессии РАН "Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям".Он пояснил, что базовый репродуктивный коэффициент – среднее количество вторичных случаев инфекции, вызванных один инфицированным, для исходного варианта коронавируса сейчас составляет менее 1, а для британского варианта – 1,25.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть - южноафриканским, все случаи – завозные.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт оценил возможность начала третьей волны коронавируса в России

12:32 06.04.2021
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Третья волна коронавируса в России, в теории, может быть связана с распространением более заразных вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
"Если мы учтем, что индекс репродуктивный выше у британского варианта, и если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна, наверное, если мы гипотетически о ней говорим, она, может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта", - сказал Лиознов на научной сессии РАН "Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям".
Он пояснил, что базовый репродуктивный коэффициент – среднее количество вторичных случаев инфекции, вызванных один инфицированным, для исходного варианта коронавируса сейчас составляет менее 1, а для британского варианта – 1,25.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть - южноафриканским, все случаи – завозные.
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15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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