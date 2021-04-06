https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604407569.html

В России за сутки 8902 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 8902 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 8902 человека после COVID-19, за все время - 4 220 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:17

2021-04-06T11:17

2021-04-06T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8902 человека после COVID-19, за все время - 4 220 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 1342, Москве - 1193, Подмосковье - 421.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604373263.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество