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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604407569.html
В России за сутки 8902 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8902 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8902 человека после COVID-19, за все время - 4 220 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:17
2021-04-06T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8902 человека после COVID-19, за все время - 4 220 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 1342, Москве - 1193, Подмосковье - 421.
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604373263.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 8902 человека выздоровели от COVID-19

11:17 06.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники и пациентка в кабинет компьютерной томографии в клинической больнице No 5 в Волгограде, перепрофилированной для оказания медицинской помощи больным с COVID-19
Медицинские работники и пациентка в кабинет компьютерной томографии в клинической больнице No 5 в Волгограде, перепрофилированной для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8902 человека после COVID-19, за все время - 4 220 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 8902 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 220 035", - говорится в сообщении.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 23:53Распространение коронавируса
В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией
В частности, в Санкт-Петербурге - 1342, Москве - 1193, Подмосковье - 421.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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